В Самарской области начали прием заявлений на ежегодную семейную выплату

Отделение СФР по Самарской области открыло прием заявлений на новую меру поддержки для семей с двумя и более детьми — ежегодную семейную выплату. Со 2 июня обратиться за пособием можно через портал Госуслуг, клиентские службы Отделения и МФЦ.

Для оформления нужно подать заявление, остальные сведения региональное Отделение СФР соберет и проверит самостоятельно. Однако, есть исключения, которые придется подтверждать самостоятельно, например, выданные за границей свидетельства о рождении и браке или сведения о доходах от силовых ведомств.

Заявления принимаются до 1 октября. Срок рассмотрения заявления до 10 рабочих дней. В случае одобрения средства будут перечислены в пределах 5 рабочих дней.

В доходах учитываются заработная плата, пенсии, стипендии, доходы от самозанятости, алименты, выплаты по договорам, проценты по вкладам, единое пособие. Не берутся в расчет такие выплаты, как материнский капитал, государственные субсидии на приобретение жилья или транспорта, выплаты по уходу за нетрудоспособными людьми, налоговые вычеты и некоторые другие.

Имущество семьи оценивают по тем же критериям, что и для единого пособия. Допустимо иметь по одному объекту недвижимости каждого типа: квартиру, дом, дачу, гараж и земельный участок — без ограничений по площади. При наличии нескольких объектов действуют лимиты: суммарная площадь квартир не должна превышать 24 м кв. на одного человека в семье, площадь домов — 40 м кв. на человека, а общая площадь земельных участков — 0,25 га в городе или 1 га на селе.

Кроме того, допускается иметь автомобиль, моторную лодку, трактор или другой вид самоходной техники. Многодетные семьи, семьи, в которых есть инвалид, а также семьи, получившие автомобиль в качестве меры поддержки от государства, могут иметь по два однотипных транспортных средства.

Среднедушевой доход в семье при этом не должен превышать в 2025 г. 1,5 прожиточного минимума в регионе проживания. Выплата назначается только при отсутствии долгов по алиментам.

Семьям, которым будет одобрена семейная выплата, уплаченный налог на доходы физлиц пересчитывается по ставке 6%, разница возвращается единовременным платежом.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram и MAX.

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

