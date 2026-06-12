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Молодежная политика Общество

Самарские юнармейцы одержали триумф на игре "Наследники Победы"

МОСКВА. 12 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В парке "Патриот" завершилась Международная молодежная военно-спортивная игра "Наследники Победы". Победителем была признана команда Российской Федерации, которую представляли юнармейцы Самарской области: основная ее часть — ребята из юнармейских отрядов "Алмаз", "Центр Плотниковых", "Рать", юнармейского отряда им. Емельянова и "Кадет 177".

Фото: администрации Самары пресс-служба

Сразу после объявления итогов команду в соцсетях поздравил глава города Самары Иван Носков: "Ребята, вы — лучшие! От души поздравляю вас и вашего тренера Романа Юрьевича Федорова. Желаю не сбавлять оборотов! Остальным юнармейцам — равнение на лучших! В соревнованиях участвовали в основном десятиклассники, так что им нужна достойная смена!"

На протяжении десяти дней ребята участвовали в спортивных состязаниях, пилотировали FPV-дроны и FPV-катера, налаживали связь, оттачивали навыки оказания первой помощи и многое другое. Всего в состязаниях участвовали 32 команды суворовцев, нахимовцев, кадетов и юнармейцев из России, а также представители военно патриотических объединений Абхазии, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

Впервые в игре были задействованы довузовские образовательные организации Минобороны России и обучающиеся образовательных организаций силовых министерств и ведомств Российской Федерации. "Этот успех — убедительное доказательство простой истины: лучшего результата всегда добиваются там, где объединяют усилия общественники и неравнодушные люди. В Самарской области хороший пример неравнодушных людей — "Центр Плотниковых" их поддержка позволили нашим юнармейцам не просто участвовать, а показать максимум. Мы очень рады и гордимся, что ребята не подвели и выступили достойно. Свою победу в Международной молодежной военно-спортивной игре "Наследники Победы" мы с гордостью посвящаем участникам специальной военной операции — в знак признательности за их мужество и самоотверженность", — отметил начальник Штаба Регионального отделения ВВПОД "ЮНАРМИЯ" Самарской области Алексей Родионов.

Руководителем команды Самарской области является Николай Артемов, старшим тренером — Роман Федоров. "Кульминацией соревнований была военно полевая тактическая игра на местности "Дорога победителей", финальный этап которой проходил на объектах парка "Патриот". Ребята совершили марш бросок по пересеченной местности, отразили атаку условного противника, продемонстрировали навыки оказания первой помощи, радиационной, химической и биологической защиты, огневой подготовки и показали отличную командную работу. Чуть раньше мы побывали с экскурсией на Красной площади и ВДНХ. Это отличный подарок ко Дню России и самим ребятам, и их родителям, и всей Самарской области!", — поделился старший тренер команды Роман Федоров.

Отметим, Международную молодежную военно-спортивную игру "Наследники Победы" ежегодно организует Министерство обороны Российской Федерации совместно с "ЮНАРМИЕЙ".

Второе место в международном этапе заняла команда из Республики Беларусь, а третьей стала команда Республики Узбекистан.

Торжественная церемония награждения прошла на соборной площади Музейно-храмового комплекса ВС РФ.

Состав команды Самарской области: 1. Степан Ефимов (школа № 74 г. о. Самара); 2. Талгат Бадбаев (школа № 74 г. о. Самара); 3. Александр Заиченко (школа № 145 г. о. Самара); 4. Денис Федоров (школа № 146 г. о. Самара); 5. Иван Новиков (школа № 146 г. о. Самара); 6. Максим Косяков (школа № 146 г. о. Самара); 7. Николай Крашенинников (школа № 170 г. о. Самара); 8. Владислав Швалов (школа № 175 г. о. Самара); 9. Артем Матухнов (школа № 177 г. о. Самара); 10. Богдан Швалов (Самарский международный аэрокосмический лицей г. о. Самара); 11. Артур Димаев (ГБПОУ ТСЭК г. о. Тольятти); 12. Андрей Буланов (ГБПОУ ТСЭК г. о. Тольятти).

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Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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