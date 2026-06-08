16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Молодежный форум "иВолга" в этом году проводиться не будет В Самарской области отменили форум "иВолга" "Дороги Победы" в Самарской области: как прошел маршрут "Народов дружный хоровод" Пять факультетов для молодежи и обновление Дома молодежи в Кинеле: какую программу Самарская область представила на "Регионе для молодых" Главной площадкой Дня молодежи-2026 в Самарской области станет самарский Молодежный центр

Молодежная политика Общество

В Самарской области отменили форум "иВолга"

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 261
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга", запланированный на 24-31 июля 2026 года, не состоится. Об этом стало известно на оперативном совещании правительства Самарской области в понедельник, 8 июня.

Фото: пресс-служба молодежного форума ПФО "иВолга"
Грушинский фестиваль в 2026 году не состоится Грушинский фестиваль в 2026 году не состоится
В Самарской области организаторы Грушинского клуба официально сообщают об отмене Грушинского фестиваля в 2026 году.

"Сегодня встретился с представителями молодежной политики, и все попросили провести форум "иВолга" в ограниченном формате, в онлайн или  вообще не проводить его в этом году, - рассказал губернатор Вячеслав Федорищев. - Вопросы, связанные с обеспечением безопасности, считаем  первоочередными. Поэтому я с предложением согласился: в этом году мы проводить форум не будем. Я доложил о решении полпреду президента РФ ПФО Игорю Комарову. Он нас поддержал".

По словам главы региона, вариант онлайн-формата не подошел из-за особенностей форума:

"иВолга" - это такая площадка, где ребята живут в палаточном лагере и вместе обсуждают проекты, принимают решения. Этот формат нельзя размывать. Мы будем готовиться к проведению форума в следующему году и проведем его на очень достойном уровне. Для нас, для Самарской области, это большая гордость, что мы из всего Поволжья принимаем самых талантливых, самых активных детей. Форум уже стал по-настоящему заметным федеральным событием".

Форум "иВолга" проводили в Самарской области каждое лето с 2013 года. Цель - создание среды для самореализации молодежи, поддержка инициатив, повышение компетенций, формирование патриотизма и инновационного мышления. 

В формат онлайн форум переводили во время пандемии коронавируса. Традиционная же площадка проведения - Мастрюковские озера.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

Фото на сайте

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

Финал конкурса молодежных медиацентров

Финал конкурса молодежных медиацентров

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5