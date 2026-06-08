В Самарской области отменили форум "иВолга"

Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга", запланированный на 24-31 июля 2026 года, не состоится. Об этом стало известно на оперативном совещании правительства Самарской области в понедельник, 8 июня.

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"Сегодня встретился с представителями молодежной политики, и все попросили провести форум "иВолга" в ограниченном формате, в онлайн или вообще не проводить его в этом году, - рассказал губернатор Вячеслав Федорищев. - Вопросы, связанные с обеспечением безопасности, считаем первоочередными. Поэтому я с предложением согласился: в этом году мы проводить форум не будем. Я доложил о решении полпреду президента РФ ПФО Игорю Комарову. Он нас поддержал".

По словам главы региона, вариант онлайн-формата не подошел из-за особенностей форума:

"иВолга" - это такая площадка, где ребята живут в палаточном лагере и вместе обсуждают проекты, принимают решения. Этот формат нельзя размывать. Мы будем готовиться к проведению форума в следующему году и проведем его на очень достойном уровне. Для нас, для Самарской области, это большая гордость, что мы из всего Поволжья принимаем самых талантливых, самых активных детей. Форум уже стал по-настоящему заметным федеральным событием".

Форум "иВолга" проводили в Самарской области каждое лето с 2013 года. Цель - создание среды для самореализации молодежи, поддержка инициатив, повышение компетенций, формирование патриотизма и инновационного мышления.

В формат онлайн форум переводили во время пандемии коронавируса. Традиционная же площадка проведения - Мастрюковские озера.