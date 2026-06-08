В Самарской области отменили форум "иВолга"

Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга", запланированный на 24-31 июля 2026 года, не состоится. Об этом стало известно на оперативном совещании правительства Самарской области в понедельник, 8 июня.
"Сегодня встретился с представителями молодежной политики, и все попросили провести форум "иВолга" в ограниченном формате, в онлайн или вообще не проводить его в этом году, - рассказал губернатор Вячеслав Федорищев. - Вопросы, связанные с обеспечением безопасности, считаем первоочередными. Поэтому я с предложением согласился: в этом году мы проводить форум не будем. Я доложил о решении полпреду президента РФ ПФО Игорю Комарову. Он нас поддержал".
По словам главы региона, вариант онлайн-формата не подошел из-за особенностей форума:
"иВолга" - это такая площадка, где ребята живут в палаточном лагере и вместе обсуждают проекты, принимают решения. Этот формат нельзя размывать. Мы будем готовиться к проведению форума в следующему году и проведем его на очень достойном уровне. Для нас, для Самарской области, это большая гордость, что мы из всего Поволжья принимаем самых талантливых, самых активных детей. Форум уже стал по-настоящему заметным федеральным событием".
Форум "иВолга" проводили в Самарской области каждое лето с 2013 года. Цель - создание среды для самореализации молодежи, поддержка инициатив, повышение компетенций, формирование патриотизма и инновационного мышления.
В формат онлайн форум переводили во время пандемии коронавируса. Традиционная же площадка проведения - Мастрюковские озера.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.