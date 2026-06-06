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Молодежная политика Общество

"Дороги Победы" в Самарской области: как прошел маршрут "Народов дружный хоровод"

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Всероссийская программа "Дороги Победы", инициированная АНО "Агентство развития внутреннего туризма" при поддержке министерства просвещения РФ, завершила свой очередной сезон-2026 в Самарской области.

Фото: ФОТО АВТОРА

В рамках федерального проекта "Мы вместе" национального проекта "Молодежь и дети" при информационной поддержке министерства туризма Самарской области и туристско-информационного центра региона около 2000 участников — школьников и студентов Самарской области смогли бесплатно прикоснуться к традициям народов нашего региона в реализуемом маршруте "Народов дружный хоровод", который посвящен Году единства народов России.

Уже с первой минуты экскурсии участники знакомились с памятными местами, памятниками и архитектурой, связанными с разными народами и конфессиями.

"В России насчитывается порядка 180 этносов, тогда как в Самарской области представлены 160 наименований народов! Самарская область является одним из лидирующих регионов по этническому разнообразию. Мы привыкли посещать разные праздники от Масленицы до Курбан-байрама, однако такое погружение в чужие традиции встречается редко. И у нас есть уникальная возможность в одной экскурсии прикоснуться к культуре большой многонациональной семьи нашего края", — подчеркнула экскурсовод.

Православный храм во имя Софии Премудрости Божией иллюстрировал русскую духовную традицию и роль православия в истории города. В кадре также оказалась работа армянского скульптора Карена Саркисова — памятник князю Григорию Засекину, основателю самарской крепости и первому самарскому воеводе. Отмечен вклад архитектора Вагана Каркаляна в генеральный план города и оформление набережной.

На примере Постникова оврага подчеркнули вклад Нестора Постникова, открывшего кумысолечебницу. Он предложил лечение чахотки кумысом, среди пациентов был даже Лев Толстой.

В маршрут входили примеры меценатства и промышленного развития, связанные с представителями разных национальностей. Корпуса Жигулевского пивоваренного завода напоминали об австрийском предпринимателе Альфреде фон Вакано и его вкладе в городскую инфраструктуру и создание Пушкинского сквера. Самарская ГРЭС и заводы Куйбышевского района демонстрировали влияние промышленного освоения на расселение и экономику региона.

Автобусный маршрут показывал памятники и здания, отражающие вклад поляков и евреев в городскую жизнь. Фома Богданович-Дворжецкий — польский архитектор, спроектировавший католический костел в Самаре. Хоральная синагога, пример еврейского религиозного зодчества в мавританском стиле, стала ответом властей на стремительный рост еврейского населения. Архитектором выступил Зельман Клейнерман. Тадеуш Хилинский — польский инженер и автор ряда зданий в Самаре и Самарской губернии, выполненных преимущественно в русско-византийском стиле. Эти объекты подчеркивали многоконфессиональную и многоэтническую историческую среду Самары.

Не обошлось и без упоминания утраченных зданий. Храм Христа Спасителя — несохранившийся православный кафедральный собор. В 1930 году собор был закрыт, проекты перестройки здания в дворец культуры были отвергнуты, после чего началась разборка храма, в том числе с помощью взрывов, на стройматериалы. К середине 1932 года собор был уничтожен. Спустя еще несколько лет на его месте был построен дом культуры, в котором ныне находится Самарский театр оперы и балета.
Недалеко от Этнопарка расположена улица Софьи Агранович, фольклориста, профессора, исследователя русского народного устного творчества.

фото автора

Центральная часть программы — Этнопарк Дружбы Народов как открытая экспозиция из двадцати подворий народов Поволжья. Парк создан с учетом мнений этнографов и архитекторов. Многие материалы и музейные предметы привезены из традиционных регионов и относятся преимущественно к XIX и XX веку. К слову, для парка 2026 год стал юбилейным — пять лет назад люди впервые посетили единственный в России проект такого масштаба.

В подворьях воссозданы традиционные жилища и хозяйственные постройки, представлены предметы быта и национальные костюмы. Стандартная обзорная программа охватывала три подворья и предусматривала интерактивное знакомство с повседневной и обрядовой культурой народов региона: ребята могли примерить национальные украшения или посидеть на завалинке.

Участникам предложили выявить особенности каждого жилища. Так, казахская юрта демонстрирует деревянный каркас, войлочное покрытие, открытый купол для выхода дыма и деление на мужскую и женскую половины, причем юрта собирается и разбирается в считанные часы. Таджикский дом характеризуется толстыми глиняными трапециевидными стенами, небольшими потолочными окнами и конструктивными решениями для сейсмоустойчивости с глубоким заложением столбов.

Немецкий дом показывает фахверковую каркасную технологию и маленькие стеклянные вставки в окнах как практичное решение для быта северной Европы. Дагестанское подворье иллюстрирует каменное строительство, наличие комнаты для намаза и традиции гостеприимства с правом гостя на трехдневное пребывание (на четвертый день гость становится членом семьи и должен помогать по хозяйству). В белорусском дворе показаны завалинка, камышовая крыша и журавлевый колодец как элементы хранения и быта.

Ребята сравнивали экстерьерные традиции, переходя от одного подворья к другому. Многие посчитали символичным расположение домов в формате одной улицы. Более того, каждое жилище занимает ровно 500 м². Получилась яркая метафора: "Мы все соседи и мы равны!".

Парк выступает как учебно-методическая площадка для формирования представлений о языках, праздниках и обычаях народов Самарской области. Экспонаты собраны в основном общественными диаспорными организациями и частными коллекциями, что придает экспозиции архивно-этнографическое значение.

Формат программы стимулирует диалог, активное участие и закрепление знаний через вопросы и небольшие тесты. Цель маршрута — воспитание толерантности и патриотизма через живое знакомство с многонациональной историей и культурой региона.

Этнографические факты были дополнены гастрономическими деталями. Чак-чак представлен как традиционное татарское свадебное угощение, символизирующее плодородие и единство рода, а сбитень показан в качестве старинного теплого травяного напитка с медом для поднятия духа. Ребята делились знаниями о кухне разных народов Самарской области.

В 2026 году программа расширила свои горизонты, и теперь в ней принимают участие 30 регионов страны, что на 11 больше, чем в прошлом году. Этот показатель делает ее самой масштабной инициативой в стране по количеству участников. В Самарской области по маршруту "Народов дружный хоровод" проехало порядка 2000 человек.

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