Молодежный форум "иВолга" в этом году проводиться не будет

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел совещание с представителями активной молодежи региона, организаторами молодежного форума "иВолга", на котором сообщил, что в этом году форум по соображениям безопасности проводиться не будет.
"После тщательного анализа ситуации и консультаций с регионами, направляющими к нам делегации, мы приняли непростое решение: в 2026 году фестиваль "иВолга" проводиться не будет. Причиной стали вопросы безопасности. Проведение форума предполагает размещение участников в палатках на открытой территории. Текущая обстановка в регионе связана с рисками. Мы единодушно сошлись во мнении, что безопасность — приоритет номер один. Никакие обстоятельства не стоят риска для здоровья и жизни молодежи", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Глава региона добавил, что форум уже давно вышел на Всероссийский уровень, и выразил отдельную благодарность Полномочному представителю Президента РФ в ПФО Игорю Комарову за постоянную поддержку и координацию проекта.
"Проект стал по-настоящему родным для десятков тысяч молодых людей. Мы не прощаемся с "иВолгой" — мы делаем паузу и начинаем готовиться к следующему фестивалю в 2027 году", — отметил губернатор.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит