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Губернатор Власть и политика

Молодежный форум "иВолга" в этом году проводиться не будет

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел совещание с представителями активной молодежи региона, организаторами молодежного форума "иВолга", на котором сообщил, что в этом году форум по соображениям безопасности проводиться не будет.

Фото: Иван Макеев

"После тщательного анализа ситуации и консультаций с регионами, направляющими к нам делегации, мы приняли непростое решение: в 2026 году фестиваль "иВолга" проводиться не будет. Причиной стали вопросы безопасности. Проведение форума предполагает размещение участников в палатках на открытой территории. Текущая обстановка в регионе связана с рисками. Мы единодушно сошлись во мнении, что безопасность — приоритет номер один. Никакие обстоятельства не стоят риска для здоровья и жизни молодежи", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Глава региона добавил, что форум уже давно вышел на Всероссийский уровень, и выразил отдельную благодарность Полномочному представителю Президента РФ в ПФО Игорю Комарову за постоянную поддержку и координацию проекта.

"Проект стал по-настоящему родным для десятков тысяч молодых людей. Мы не прощаемся с "иВолгой" — мы делаем паузу и начинаем готовиться к следующему фестивалю в 2027 году", — отметил губернатор.

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