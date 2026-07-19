16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На оперативном совещании обсудили итоги ЕГЭ и развитие системы СПО Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев поздравили АвтоВАЗ с юбилеем и стартом производства обновленной "Нивы" Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с Днем металлурга Александр Новак и Вячеслав Федорищев обсудили экономическое развитие Самарской области Александр Новак и Вячеслав Федорищев поздравили АвтоВАЗ с 60-летием со дня основания

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с Днем металлурга

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 456
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с профессиональным праздником.

"Металлургия всегда была и остается одной из ключевых отраслей российской промышленности. Несмотря на незаконные санкции и другие вызовы отрасль продолжает развиваться — внедряются новые технологии, повышается конкурентоспособность предприятий и производительность труда", — отметил глава региона.

По словам губернатора, признанным лидером отечественной цветной металлургии с момента своего основания является Самарский металлургический завод. СМЗ производит высококачественную, востребованную в аэрокосмической, судостроительной, нефтегазодобывающей и других отраслях широкую номенклатуру изделий из алюминиевых сплавов. Часть производимой продукции не имеет аналогов в России. При этом на долю предприятия приходится 70% объема отгруженных товаров по региональной отрасли.

"Усилиями руководства и трудового коллектива завода реализуются инвестиционные проекты по модернизации и техническому перевооружению СМЗ, что благоприятно сказывается на общей социально-экономической ситуации в нашем регионе", — уточнил Вячеслав Федорищев.

Также губернатор успешную трудовую деятельность коллективов таких металлургических предприятий, как "Русская Катанка", "ИНКАТЕХ", "Реакционные трубы", "ФОСФОХИМ".

"Дорогие друзья! Выражаю искреннюю признательность за ваш профессионализм, трудолюбие и самоотверженность. Благодарю вас за преданность делу и целеустремленность, следование традициям ветеранов, постоянное стремление совершенствовать свои профессиональные компетенции. Отдельная благодарность за помощь нашим героям — участникам специальной военной операции, их семьям.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного счастья и благополучия, успехов в работе на благо Самарской области и всей России!", — заключил Вячеслав Федорищев.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2