Ход ремонта школ и больниц обсудили в Самаре на оперативном совещании с губернатором

В понедельник, 15 июня, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева рассмотрели выполнение планов по ремонту социальных объектов — учреждений здравоохранения, образования. Глава региона подчеркнул: на эти цели предусмотрены значительные средства областного бюджета.

Главы профильных министерств проинформировали о ходе работ и выявленных проблемах.

Так, в 2026 году в планах — ремонт 42 объектов здравоохранения.

"В том числе ремонтируются 10 стационаров, 6 поликлинических отделений и медицинский колледж - сообщил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. - Также такие крупные объекты, тоже в соответствии с вашим поручением: Самарский областной клинический госпиталь ветеранов войн, инфекционный корпус Тольяттинской городской клинической больницы №5, поликлиника и реанимация в областной больнице им. Середавина и поликлиническое отделение городской больницы №10 Самары. Кроме того, осуществляется замена 15 единиц лифтового оборудования и подготовка помещений под размещение 31 единицы тяжелого оборудования".

На 9 объектах капремонт завершен ("под ключ" по поручению губернатора), включая стационар Самарской городской клинической больницы № 8 на ул. Нагорной, поликлиническое отделение Самарской городской больницы № 7 в Красноглинском районе.

По нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" выполняется ремонт 8 объектов, из них будут введены в 2026 году четыре (лечебный корпус Похвистневской центральной районной больницы, стационар Большеглушицкой ЦРБ, лечебно-диагностический корпус Чапаевской ЦГБ, отделение узких специалистов взрослого поликлинического отделения СГБ № 6).

К октябрю 2026 года построят 26 фельдшерско-акушерских пунктов и офис врача общей практики в Чапаевске. 8 ФАПов уже возведены, ведется благоустройство.

"Такой объем работ соответствует нашим планам, которые мы два года назад в программу развития закладывали. Вместе с тем при посещении многих объектов вопрос комплексности — тот подход, который мы с прошлого года восстановили, — всегда вызывает вопросы", — прокомментировал губернатор доклад. Он поручил министру вместе с руководителями учреждений здравоохранения подготовить предложения в следующий бюджетный цикл, чтобы иметь возможность в большей степени внедрить такой подход, учитывая подготовку проектной документации и синхронизацию с оснащением оборудованием.

По отрасли образования на 2026 год запланирован капитальный ремонт 30 школ и 9 детских садов.

"По вашему поручению, Вячеслав Андреевич, впервые в этом году мы все объекты, которые делаем под ключ, оснащаем мебелью", — отметил министр образования Самарской области Виктор Акопьян. На 243 объектах устраняют нарушения по предписаниям надзорных органов. По капремонту на текущую дату в зоне риска 4 объекта: школа № 36 в Самаре, два детских сада в Сызрани, школа № 9 в Новокуйбышевске. На совещании разобрали ситуацию по каждому проблемному объекту, Вячеслав Федорищев поручил взять на особый контроль ход работ по ним.

Губернатор напомнил, что подготовка к новому учебному году начинается не 1 августа, а уже сейчас. Как и в прошлом году, в зоне внимания — состояние дорог, ведущих к школам, лежачие полицейские, светофоры, количество и качество пешеходных переходов, освещение, ограждения, камеры. "Все эти вопросы, уважаемые коллеги, главы, как и прошлые годы, на вашем личном контроле. Буквально — помните, мы с вами считали, сколько у кого школ, кто сколько обошел лично", — поручил Вячеслав Федорищев. Он также дал поручение министру образования региона цифровизировать процесс контроля за ходом подготовки школ по всем направлениям.

Особое внимание было уделено обеспечению безопасности. Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий сделал акцент на состоянии укрытий и защитных сооружений в соцобъектах.

По поручению Вячеслава Федорищева областной минфин проанализирует возможность экономии 10% по контрактам на ремонт объектов. "Уверен, что на эту экономию мы выйдем и сможем направить ее на выполнение базовой задачи. В рамках этих 10% дополнительные работы по приведению убежищ и укрытий в соответствие в этом году нужно провести", — подчеркнул губернатор.