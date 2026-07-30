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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев наградил бойцов мобильных огневых групп

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 30 июля, военнослужащим 2-й гвардейской общевойсковой армии от правительства Самарской области передали партию нового современного оборудования и техники, в том числе квадрокоптеры, активные наушники, туристические коврики и чехлы для медицинских аптечек.

Фото: Иван Макеев

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поблагодарил защитников Родины и подчеркнул, что регион также системно продолжит поддерживать военнослужащих и их семьи.

Помощник губернатора Самарской области, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Андрей Колотовкин подчеркнул: "Помощь не прекращается, она идет постоянно. Фронт сейчас един, что в тылу, что на линии боевого соприкосновения".

Кроме того, сегодня глава региона вручил награды личному составу отряда противодействия беспилотным системам "БАРС-КРЫЛЬЯ", которые обеспечивают безопасность критически важной инфраструктуры региона.

"Сегодня подводим первый итог работы формирования "БАРС-КРЫЛЬЯ", который по Указу Президента России мы сформировали на территории Самарской области. "БАРС-КРЫЛЬЯ" сформирован из числа резервистов, людей, которые уже отдали большую часть жизни профессиональной военной службе и сейчас приняли решение защищать свой регион буквально каждый день с оружием в руках. Это непростая задача с учетом технологического подхода стран коллективного Запада, который снабжает нашего противника оборудованием, но наши Защитники с ней по-настоящему доблестно справляются", — сказал Вячеслав Федорищев.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что продолжается формирование отряда противодействия беспилотным системам "БАРС-КРЫЛЬЯ". "Наращиваем количество мобильных огневых групп, дополнительно формируем посты воздушного наблюдения и расчеты FPV-перехватчиков для организации зонально-объектовой защиты. В ближайшие дни проведем ротацию личного состава мобильных огневых групп. Уверен, что резервисты, которые заступают на дежурство, выполнят все поставленные задачи", — добавил губернатор.

Герой России Денис Портнягин обратился ко всем, кому сегодня были вручены награды: "Носите с достоинством, чтобы вы были для всех примером".

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