Вячеслав Федорищев наградил бойцов мобильных огневых групп

В четверг, 30 июля, военнослужащим 2-й гвардейской общевойсковой армии от правительства Самарской области передали партию нового современного оборудования и техники, в том числе квадрокоптеры, активные наушники, туристические коврики и чехлы для медицинских аптечек.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поблагодарил защитников Родины и подчеркнул, что регион также системно продолжит поддерживать военнослужащих и их семьи.
Помощник губернатора Самарской области, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Андрей Колотовкин подчеркнул: "Помощь не прекращается, она идет постоянно. Фронт сейчас един, что в тылу, что на линии боевого соприкосновения".
Кроме того, сегодня глава региона вручил награды личному составу отряда противодействия беспилотным системам "БАРС-КРЫЛЬЯ", которые обеспечивают безопасность критически важной инфраструктуры региона.
"Сегодня подводим первый итог работы формирования "БАРС-КРЫЛЬЯ", который по Указу Президента России мы сформировали на территории Самарской области. "БАРС-КРЫЛЬЯ" сформирован из числа резервистов, людей, которые уже отдали большую часть жизни профессиональной военной службе и сейчас приняли решение защищать свой регион буквально каждый день с оружием в руках. Это непростая задача с учетом технологического подхода стран коллективного Запада, который снабжает нашего противника оборудованием, но наши Защитники с ней по-настоящему доблестно справляются", — сказал Вячеслав Федорищев.
Вячеслав Федорищев подчеркнул, что продолжается формирование отряда противодействия беспилотным системам "БАРС-КРЫЛЬЯ". "Наращиваем количество мобильных огневых групп, дополнительно формируем посты воздушного наблюдения и расчеты FPV-перехватчиков для организации зонально-объектовой защиты. В ближайшие дни проведем ротацию личного состава мобильных огневых групп. Уверен, что резервисты, которые заступают на дежурство, выполнят все поставленные задачи", — добавил губернатор.
Герой России Денис Портнягин обратился ко всем, кому сегодня были вручены награды: "Носите с достоинством, чтобы вы были для всех примером".
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит