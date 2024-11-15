Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

В пятницу, 15 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вместе с депутатом Государственной думы Александром Хинштейном встретился с представителями инициативной группы жителей микрорайона 5-й просеки Октябрьского района Самары. Обсуждался вопрос решения проблемы с острой нехваткой на территории социальной инфраструктуры.

Микрорайон 5-й просеки застроен многоквартирными домами, здесь проживает около 25 тыс. человек. Проблема с нехваткой социальных объектов с каждым годом становилась острее. В 2021 г. при содействии депутата Госдумы Александра Хинштейна там открылась новая школа, в 2022 г. - ее второй корпус, а также детский сад на 75 мест. Тем не менее, с учетом численности проживающих, этого было явно недостаточно. Кроме того, жители обозначали нехватку спортивных объектов и мест для отдыха. В сложившейся ситуации строительные компании продолжали разрабатывать планы по дальнейшему освоению территории и возведению новых многоквартирных домов.

Для обсуждения и решения проблемы с представителями инициативной группы жителей 5-й просеки встретились губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, депутат Госдумы Александр Хинштейн, руководители ряда министерств и администрации города.

"За 20 лет на территории не был сформирован резерв земельных участков под социальные объекты, в то время как непрерывно шло жилищное строительство. Компании-застройщики получали разрешения на строительство новых домов на и так перегруженной территории, - сообщил главе региона представитель инициативной группы жителей Александр Кравченко. - Садик сделали на 70 мест, а очередь - 300-400 человек. Мощностей новой школы даже с двумя корпусами не хватает. Поликлиника, построенная в советские годы, перегружена. Нам нужны новые социальные объекты: детский сад, школа, поликлиника, спортсооружения. Также требуется запретить строить на территории жилую недвижимость".

Вячеслав Федорищев отметил, что знает о проблемах жителей 5-й просеки с первых дней своей работы в Самарской области.

"Я пришел сюда проблемы решать, а не разглагольствовать. Вместе с нашим депутатом в Госдуме Александром Евсеевичем Хинштейном вопросом занимались. Мы вместе все решения приняли, - сказал губернатор. - Поликлинику, детский сад, спортивный объект и школу будем строить. Срок - до сентября 2029 года. Это сложно, а кто-то скажет и невозможно. Но мы здесь работаем для того, чтобы решать проблемы. По последовательности строительства объектов еще обсудим вместе с вами, жителями. Сделаем в районе новый парк - Парк пионеров".

Также Вячеслав Федорищев сообщил о решении ввести запрет на любое строительство многоквартирных домов в районе 5-й просеки на ближайшие три года.

"Все выданные ранее разрешения поручаю проверить. Разрешения, которые готовятся к выдаче, замораживаются на три года. Программа КРТ замораживается", - сказал глава региона.

Для реализации обозначенных планов по развитию 5-й просеки будет создана рабочая группа в формате проектного офиса с участием инициативных жителей, представителей различных органов власти и ведомств. Ее возглавит исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков. Для оперативного решения всех вопросов губернатор каждые две недели будет проводить совещания с рабочей группой.

Кроме того, Вячеслав Федорищев пригласил представителя инициативной группы жителей 5-й просеки Александра Кравченко стать его советником на общественных началах по вопросам развития этой территории. Также губернатор поручил руководителю города совместно с жителями 5-й просеки определить, что еще требуется сделать для развития территории, организовать сбор информации. Дополнительно Александр Хинштейн предложил создать проектный офис по решению проблем развития инфраструктуры во всем Октябрьском районе.

Исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков представил варианты мест размещения новых социальных объектов на 5-й просеке, обозначил существующие сложности с земельными участками.

"Важно, чтобы Самара развивались комплексно. В ближайшие годы необходимо наращивать темпы проектирования и строительства социальных объектов, развивать существующие районы с плотной жилой застройкой, например, как в районе пяти просек, - отметил Иван Носков, - Задача невероятной сложности, требующая гигантских ресурсов, учитывая, что в городе много лет строительство соцобъектов не развивалось. Но уверен, что мы с ней справимся. Это будет наш вклад в будущее Самары".

Вячеслав Федорищев отметил, что для планировки территории необходимо привлечь опытных архитекторов, урбанистов, градостроителей. Эта задача поручена центру развития территорий "Самара 450".

После совещания губернатор осмотрел земельные участки на 5-й просеке, где запланировано строительство новых социальных объектов. Глава региона поручил главе Самары дополнительно проработать вопрос.

По итогам встречи с жителями 5-й просеки депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил, что проблема нехватки социальных объектов актуальна для всего Октябрьского района.

"5-я просека - это не единственная "горячая" точка, связанная со строительством жилых комплексов и отсутствием социальной инфраструктуры, - считает депутат Госдумы. - Я предложил создать проектный офис для решения проблем всего Октябрьского района. В этом районе нужен мораторий на все жилищное строительство. Уже сейчас здесь жуткий транспортный коллапс. И практически нет земельных участков для строительства школ, детских садов. Рад, что мое предложение единогласно поддержали и губернатор, и все собравшиеся за круглым столом".