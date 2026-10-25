Глава региона Вячеслав Федорищев поздравил работников ведомства с Днем таможенника РФ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников ведомства с Днем таможенника РФ.

"Уважаемые работники и ветераны таможенной службы, поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем таможенника Российской Федерации!

Ваше ведомство является прочной опорой государства. Надежно обеспечивая национальные интересы страны, таможенные органы решают важные задачи в сфере защиты внутреннего рынка, обеспечения экономической стабильности и безопасности, способствуют повышению эффективности фискальной и правоохранительной деятельности.

Самарская таможня — крупнейшая в Приволжье. В зоне вашей ответственности, помимо нашего региона, Оренбургская и Ульяновская области. И это ко многому обязывает. Вы осуществляете постоянный контроль за перемещением через таможенную границу физических лиц, предметов, товаров, услуг и капиталов, взиманием с них таможенных пошлин и сборов, что обеспечивает наполнение доходной части федерального бюджета. И при этом настойчиво добиваетесь прозрачности и простоты таможенного администрирования, осваиваете самые современные технологии, постоянно совершенствуете формы и методы своей работы.

Благодарю вас за труд, проявляемую вами принципиальность, высокую ответственность, преданность своему делу. Спасибо ветеранам службы, создавшим фундамент для сегодняшних успехов ведомства. И, конечно, самая искренняя благодарность за помощь, которую вы оказываете нашим героям, участникам специальной военной операции, и их близким.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и успехов в служебной деятельности во имя развития и процветания Самарской области и нашего отечества — великой России!" — сказал губернатор.