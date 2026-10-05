Вячеслав Федорищев подписал указ о первом заседании областной думы нового созыва

Первое заседание избранной Самарской Губернской Думы пройдет 8 октября. Соответствующий Указ подписал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
"Созвать первое заседание Самарской Губернской Думы восьмого созыва 8 октября 2026 года в 11 часов", — говорится в документе.
В повестке — избрание председателя и заместителей председателя областного парламента, формирование персонального состава комитетов и выборы их председателей. Кроме того, в соответствии с законом "О Самарской Губернской Думе" депутаты изберут представителя от законодательного органа власти в Совете Федерации РФ.
Прямая трансляция пленарного заседания запланирована на сайте Думы и в группе "ВКонтакте".
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит