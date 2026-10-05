Вячеслав Федорищев подписал указ о первом заседании областной думы нового созыва

Первое заседание избранной Самарской Губернской Думы пройдет 8 октября. Соответствующий Указ подписал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Созвать первое заседание Самарской Губернской Думы восьмого созыва 8 октября 2026 года в 11 часов", — говорится в документе.

В повестке — избрание председателя и заместителей председателя областного парламента, формирование персонального состава комитетов и выборы их председателей. Кроме того, в соответствии с законом "О Самарской Губернской Думе" депутаты изберут представителя от законодательного органа власти в Совете Федерации РФ.

Прямая трансляция пленарного заседания запланирована на сайте Думы и в группе "ВКонтакте".