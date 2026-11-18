Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с лауреатами стипендии президента РФ для аспирантов и адъюнктов, проводящих научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития России и вручил именные свидетельства "Лауреат стипендии президента Российской Федерации" в рамках Дня преподавателя высшей школы.

"У нас очень торжественный повод для встречи. Мы вручаем вам, нашим молодым ученым, именные сертификаты лауреатов стипендии президента Российской Федерации. Эти награды были учреждены в текущем году по решению бюро Совета по вопросам назначения и выплаты стипендий президента Российской Федерации в целях публичного признания заслуг молодых исследователей. И вы в полной мере их заслужили. Эксперты высоко оценили актуальность тематики ваших работ, ваш вклад в реализацию приоритетов научно-технологического развития и опыт участия в научно-исследовательских, опытно-конструкторских работах и инновационных проектах. Самарская область всегда была регионом сильных, умных, эрудированных людей, которые находятся на передовой технологий. Главное - чтобы потом результаты ваших трудов стали практическими. Задача - не только выйти на научную новизну, но еще чтобы потом это приносило пользу экономике через развитие тех или иных направлений технологий, бизнеса, промышленности, чтобы это влияло на создание новых высокотехнологичных продуктов и новых высокооплачиваемых рабочих мест", - сказал глава региона, открывая мероприятие.

Вячеслав Федорищев отметил, что с этого года начали финансировать 20 научных проектов, победителей региональных конкурсов, организованных региональным правительством совместно с Российским научным фондом: "Это наш региональный вклад в большое дело поддержки молодых ученых. И не только молодых, но и тех, кто уже состоялся. Здесь происходит паритетное финансирование с Российским научным фондом. Конкурс позволил привлечь в регион 30 миллионов рублей на развитие научной деятельности. Это не так много, как кажется, но это часть большого пазла, который складывается в целом в финансовую поддержку развития нашего сектора".

Губернатор вручил именные свидетельства "Лауреат стипендии президента Российской Федерации" в рамках Дня преподавателя высшей школы 13 талантливым молодым ученым. А затем в формате общения они представили главе региона свои проекты. Вячеслав Федорищев дал рекомендации в ответ. Он подчеркнул, что важно активно внедрять искусственный интеллект, нейросети в работу, в том числе, например, непосредственно для создания самих проектов, чтобы кратно сокращать время и упрощать работу.

Глава региона пожелал дальнейших успехов всем участникам встречи и подчеркнул: "Главное, что у вас горят глаза, у вас получается не разово, а системно, из года в год. Если вы - наше будущее, то я за него спокоен".