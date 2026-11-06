Вячеслав Федорищев возглавил попечительский совет реготделения Российского военно-исторического общества

В пятницу, 6 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел учредительное собрание попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества. В работе приняли участие заместитель председателя Российского военно-исторического общества, заместитель начальника управления президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере Николай Овсиенко и заместитель руководителя службы организационно-кадровой работы ФСБ России генерал-лейтенант Олег Южаков.

Открывая собрание, губернатор подчеркнул особое значение сохранения исторической памяти.

"Сегодня традиции защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны продолжают наши земляки — участники СВО, добровольцы отряда "Барс-Крылья". Мы видим их мужество и готовность защищать наш общий дом. Видим работу волонтеров, общественных организаций, которые помогают фронту. И наша задача, чтобы молодежь знала не только героев былых времен, но и героев настоящего. Чтобы их подвиги оставались в истории, были на слуху, чтобы о них можно было услышать от самих героев", — сказал Вячеслав Федорищев.

Большую работу в этом направлении, как отметил руководитель области, ведет Самарское региональное отделение Российского военно-исторического общества. Вячеслав Федорищев напомнил присутствующим, что сегодня под эгидой общества в Самаре открыли мемориальную доску руководителю советской разведки и контрразведки, генерал-лейтенанту, начальнику управления Народного комиссариата государственной безопасности Куйбышевской области в годы Великой Отечественной войны Евгению Питовранову.

Одним из важнейших проектов общества в Самарской области остается международный патриотический проект "Парад Памяти".

"В прошлом году в рамках проекта "Парад Памяти" проведено более шести тысяч мероприятий, участниками которых стали представители разных регионов России и зарубежных стран", — подчеркнул глава региона.

В ходе собрания Николай Овсиенко отметил значимость попечительских советов, которые работают более чем в 60 регионах страны и, как правило, везде их возглавляют главы субъектов. "Российское военно-историческое общество является общегосударственной организацией, и мы вместе выполняем поручение Президента Российской Федерации об историческом просвещении и патриотическом воспитании. Это фактически готовый инструмент реализации этих задач", — сказал заместитель председателя РВИО.

Он также высоко оценил уровень работы самарского отделения, отметив тысячи патриотических проектов с привлечением более полумиллиона участников.

Отдельно Николай Овсиенко остановился на посещении им образовательных организаций, в том числе образовательного центра "Южный город", и общении с молодежью.

"Потрясающие дети. Потрясающие возможности. Но самое главное в любом учреждении — это именно те, ради кого строятся школы. Когда с детьми ведется работа, они понимают, они сами вовлечены в эту историю, — подчеркнул он. — Мы сегодня присутствовали на одном таком уроке живой истории — до глубины души все трогает. И, наверное, это то самое главное, что и требуется в просветительской работе".

В свою очередь, председатель регионального отделения Инна Жичкина представила доклад о деятельности отделения в 2026 году и планах на 2027 год. Особое внимание было уделено проведению Памятного парада. В этом году шествие, посвященное 85-летию присвоения городу Куйбышеву статуса "Запасной столицы" и юбилею проведения Парада 1941 года, пройдет с учетом повышенных требований безопасности.

"Мы не можем останавливаться на достигнутом", — сказал Вячеслав Федорищев, обозначив приоритеты. Глава региона отметил такие направления, как увековечение подвигов героев специальной военной операции, развитие инициатив по изучению истории нашего края, реализация разнообразных проектов — от установки памятников и мемориальных досок до образовательных программ и сохранения богатого культурного наследия, а также вовлечение молодежи в данную деятельность.

Губернатор подчеркнул, что особая роль в этой работе отводится попечительскому совету.

На собрании Николай Овсиенко, выполняя поручение председателя Российского военно-исторического общества, помощника президента России Владимира Мединского вручил членский билет Российского военно-исторического общества Вячеславу Федорищеву.