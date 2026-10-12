Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назначил врип главы Волжского района Наталью Шулепову. Глава региона поддержал ее кандидатуру на первом заседании Самарской областной думы VIII созыва. Кроме того, новые временно исполняющие полномочия глав были утверждены в Ставропольском и Нефтегорском районах.

фото: Светлана Осьмачкина

Губернатор подчеркнул, что назначение новых глав этих районов полностью завершает формирование команды, которая будет работать в муниципалитетах в ближайшие годы.

"Мы в команде Самарской области никогда не отделяем исполнительную власть от муниципалитетов. Главы районов - наш самый ценный актив. Это администраторы, которые находятся на стыке всех проблем, работают непосредственно на территории, максимально приближены к нуждам и чаяниям населения", - сказал Вячеслав Федорищев.

Губернатор провел рабочую встречу с врип главы Волжского района Натальей Шулеповой. В ходе беседы обсудили развитие района, ближайшие и долгосрочные планы. Глава региона отметил, что район требует комплексного подхода к вопросам промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы, транспорта и экологии. Вячеслав Федорищев добавил, что в работе необходимо учитывать особенности территории и сочетать стратегические цели с повседневными потребностями жителей. Особое внимание губернатор поручил уделять системной, оперативной и адресной поддержке семей участников специальной военной операции.

Наталья Шулепова - экономист по образованию, имеет опыт работы в органах власти и муниципальном управлении. Она возглавляла центр занятости населения Волжского района, занимала руководящие должности в администрациях Волжского и Кинельского районов. С 2024 года работает заместителем главы Волжского района.