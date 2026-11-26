Т2, российский оператор мобильной связи, развивает сеть на горнолыжных курортах и в местах зимнего отдыха в Самарской области. Специалисты оператора ввели в эксплуатацию вторую за год базовую станцию на территории популярного горнолыжного курорта "СОК". Благодаря расширению зоны покрытия сетью Т2 занятия активными видами спорта станут еще комфортнее.

Мобильный оператор Т2 ввел в эксплуатацию базовую станцию в поселке Красная Глинка в Самаре. Это уже второй запуск за последний год в рамках развития сети в этой местности. В зоне покрытия находятся административные здания, подъемники и трассы спортивного комплекса "СОК".

В прошлом сезоне аналитики оператора отмечали рост трафика на горнолыжном курорте в выходные дни в 2,5 раза выше по сравнению с будними днями. Максимальное суточное потребление трафика прошлой зимой здесь достигло 27 гигабайтов — больше, чем приходится в месяц на одного пользователя в среднем по стране. По прогнозам специалистов, этот показатель продолжит расти в обозримом будущем.

Горнолыжный комплекс "СОК" считается одним из крупнейших в Поволжье и состоит из десяти трасс разного уровня сложности суммарной протяженностью 6,4 км. На территории работают пункты проката инвентаря и кафе, а для тех, кто хочет провести на склоне все выходные, поблизости открыты несколько гостиниц.

Виталий Чернышов, директор самарского филиала Т2:

"Зимний отдых абонентов Т2 в Самарской области сосредоточен вокруг крупных туристических комплексов, куда люди приезжают за экстремальным отдыхом. Безопасность в таких местах складывается из нескольких слоев, одним из которых неизменно остается мобильная связь. Мы понимаем свою ответственность перед абонентами и ведем непрерывное развитие сети в местах сезонного досуга".