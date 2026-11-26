Т2, российский оператор мобильной связи, развивает сеть на горнолыжных курортах и в местах зимнего отдыха в Самарской области. Специалисты оператора ввели в эксплуатацию вторую за год базовую станцию на территории популярного горнолыжного курорта "СОК". Благодаря расширению зоны покрытия сетью Т2 занятия активными видами спорта станут еще комфортнее.
Мобильный оператор Т2 ввел в эксплуатацию базовую станцию в поселке Красная Глинка в Самаре. Это уже второй запуск за последний год в рамках развития сети в этой местности. В зоне покрытия находятся административные здания, подъемники и трассы спортивного комплекса "СОК".
В прошлом сезоне аналитики оператора отмечали рост трафика на горнолыжном курорте в выходные дни в 2,5 раза выше по сравнению с будними днями. Максимальное суточное потребление трафика прошлой зимой здесь достигло 27 гигабайтов — больше, чем приходится в месяц на одного пользователя в среднем по стране. По прогнозам специалистов, этот показатель продолжит расти в обозримом будущем.
Горнолыжный комплекс "СОК" считается одним из крупнейших в Поволжье и состоит из десяти трасс разного уровня сложности суммарной протяженностью 6,4 км. На территории работают пункты проката инвентаря и кафе, а для тех, кто хочет провести на склоне все выходные, поблизости открыты несколько гостиниц.
Виталий Чернышов, директор самарского филиала Т2:
"Зимний отдых абонентов Т2 в Самарской области сосредоточен вокруг крупных туристических комплексов, куда люди приезжают за экстремальным отдыхом. Безопасность в таких местах складывается из нескольких слоев, одним из которых неизменно остается мобильная связь. Мы понимаем свою ответственность перед абонентами и ведем непрерывное развитие сети в местах сезонного досуга".
Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет