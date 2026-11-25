Стартовал второй блок съемок масштабного шпионского триллера "Югославия" (18+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома") и телеканала НТВ. Над проектом работает команда, которая ранее создала такие сериальные хиты как "ГДР" и "Ландыши" — компания "Всемирные русские студии" и "НМГ Студия" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Первый этап съемок прошел с мая по август преимущественно в Москве и Московской области. На втором этапе — до конца 2026 года — основная часть съемок пройдет в Абхазии, где команда снимает массовые и масштабные постановочные сцены, в том числе сложные экшен-эпизоды. Особое внимание сейчас уделяется трюкам: актеры прошли специальную физическую подготовку, тренировки по стрельбе и обучение верховой езде. Команда тщательно работает над воссозданием атмосферы конца 1990-х, стремясь передать не только приметы эпохи, но и повседневную жизнь того времени. Отдельные эпизоды также сняли в европейских городах — Брюсселе, Белграде, Цюрихе, Берне и других.

Югославский кризис стал одним из переломных моментов конца двадцатого века, он поставил под вопрос прежние базовые принципы международной безопасности. Спустя четверть века его причины и последствия по-прежнему остаются предметом международных дискуссий — о роли НАТО, границах применения военной силы и устройстве мирового порядка. Сериал "Югославия" возвращает к событиям того времени и рассказывает, как глобальное политическое противостояние и силовая операция против страны отразились на судьбах людей.

Действие сериала разворачивается в конце 1990-х, когда НАТО готовит военную операцию против Югославии. Главный герой Максим (Василий Копейкин), офицер российской военной разведки, оказывается в эпицентре международного противостояния. За ним охотится сотрудник ЦРУ Нейтон Кроули (Юрий Чурсин). В опасной миссии Максиму помогает Стефан (Вуле Маркович) — серб, который хорошо знает местную обстановку и становится для него надежным союзником. В Белграде Максим знакомится с Зорицей (Ника Здорик) — журналисткой, чья история оказывается тесно связана с его миссией. На фоне надвигающегося военного конфликта личные отношения героев становятся частью большой международной игры.

Режиссер-постановщик сериала — Михаил Морсков, автор сценария — Василий Павлов, оператор-постановщик — Гайк Киракосян. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Трудно быть богом", "Комбинация", "Первая ракетка", "Тяжелый люкс" и другие).

Михаил Морсков, режиссер-постановщик:

"Второй блок проекта "Югославия" мы начали со съемок в Европе. Нам удалось поработать в Брюсселе, Цюрихе, Берне, снять невероятные альпийские пейзажи и живописные виноградники. Для меня как режиссера очень важно не просто рассказать историю, а максимально погрузить зрителя в ее атмосферу, дать ему почувствовать дух времени и оказаться в тех странах, где разворачиваются события. Именно поэтому мы так много путешествуем, ищем уникальные локации, собираем визуальные детали, которые помогают нам воссоздать целый мир. И сейчас продолжаем эту работу уже в Абхазии, где наша художественная команда буквально по крупицам восстанавливает эпоху 1998 года, находя аутентичный реквизит и моделируя пространство того времени. Мы уделяем огромное внимание деталям и хотим, чтобы на время просмотра граница между настоящим и прошлым просто исчезла".

Юрий Сапронов, автор идеи и продюсер:

"Югославия" — проект, в котором для нас было важно соединить масштаб международного шпионского противостояния с личными историями героев. Мы не стремимся навязать зрителю готовую трактовку событий или однозначные ответы — скорее, хотим дать возможность взглянуть на этот период с разных сторон и самостоятельно составить о нем представление. С производственной точки зрения это один из самых амбициозных проектов для нашей команды. Мы с самого начала понимали, что такую историю невозможно убедительно рассказать, ограничившись съемками в павильонах. Отдельные кадры нам важно было снять в Европе, а сейчас основная работа второго блока сосредоточена в Абхазии: ее ландшафты и архитектура дают подходящую фактуру для истории о Балканах. Нам важно, чтобы сериал передавал ощущение и дух эпохи, когда большие исторические события отражались на судьбах людей".