Стартовал второй блок съемок масштабного шпионского триллера "Югославия" (18+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома") и телеканала НТВ. Над проектом работает команда, которая ранее создала такие сериальные хиты как "ГДР" и "Ландыши" — компания "Всемирные русские студии" и "НМГ Студия" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").
Первый этап съемок прошел с мая по август преимущественно в Москве и Московской области. На втором этапе — до конца 2026 года — основная часть съемок пройдет в Абхазии, где команда снимает массовые и масштабные постановочные сцены, в том числе сложные экшен-эпизоды. Особое внимание сейчас уделяется трюкам: актеры прошли специальную физическую подготовку, тренировки по стрельбе и обучение верховой езде. Команда тщательно работает над воссозданием атмосферы конца 1990-х, стремясь передать не только приметы эпохи, но и повседневную жизнь того времени. Отдельные эпизоды также сняли в европейских городах — Брюсселе, Белграде, Цюрихе, Берне и других.
Югославский кризис стал одним из переломных моментов конца двадцатого века, он поставил под вопрос прежние базовые принципы международной безопасности. Спустя четверть века его причины и последствия по-прежнему остаются предметом международных дискуссий — о роли НАТО, границах применения военной силы и устройстве мирового порядка. Сериал "Югославия" возвращает к событиям того времени и рассказывает, как глобальное политическое противостояние и силовая операция против страны отразились на судьбах людей.
Действие сериала разворачивается в конце 1990-х, когда НАТО готовит военную операцию против Югославии. Главный герой Максим (Василий Копейкин), офицер российской военной разведки, оказывается в эпицентре международного противостояния. За ним охотится сотрудник ЦРУ Нейтон Кроули (Юрий Чурсин). В опасной миссии Максиму помогает Стефан (Вуле Маркович) — серб, который хорошо знает местную обстановку и становится для него надежным союзником. В Белграде Максим знакомится с Зорицей (Ника Здорик) — журналисткой, чья история оказывается тесно связана с его миссией. На фоне надвигающегося военного конфликта личные отношения героев становятся частью большой международной игры.
Режиссер-постановщик сериала — Михаил Морсков, автор сценария — Василий Павлов, оператор-постановщик — Гайк Киракосян. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Трудно быть богом", "Комбинация", "Первая ракетка", "Тяжелый люкс" и другие).
Михаил Морсков, режиссер-постановщик:
"Второй блок проекта "Югославия" мы начали со съемок в Европе. Нам удалось поработать в Брюсселе, Цюрихе, Берне, снять невероятные альпийские пейзажи и живописные виноградники. Для меня как режиссера очень важно не просто рассказать историю, а максимально погрузить зрителя в ее атмосферу, дать ему почувствовать дух времени и оказаться в тех странах, где разворачиваются события. Именно поэтому мы так много путешествуем, ищем уникальные локации, собираем визуальные детали, которые помогают нам воссоздать целый мир. И сейчас продолжаем эту работу уже в Абхазии, где наша художественная команда буквально по крупицам восстанавливает эпоху 1998 года, находя аутентичный реквизит и моделируя пространство того времени. Мы уделяем огромное внимание деталям и хотим, чтобы на время просмотра граница между настоящим и прошлым просто исчезла".
Юрий Сапронов, автор идеи и продюсер:
"Югославия" — проект, в котором для нас было важно соединить масштаб международного шпионского противостояния с личными историями героев. Мы не стремимся навязать зрителю готовую трактовку событий или однозначные ответы — скорее, хотим дать возможность взглянуть на этот период с разных сторон и самостоятельно составить о нем представление. С производственной точки зрения это один из самых амбициозных проектов для нашей команды. Мы с самого начала понимали, что такую историю невозможно убедительно рассказать, ограничившись съемками в павильонах. Отдельные кадры нам важно было снять в Европе, а сейчас основная работа второго блока сосредоточена в Абхазии: ее ландшафты и архитектура дают подходящую фактуру для истории о Балканах. Нам важно, чтобы сериал передавал ощущение и дух эпохи, когда большие исторические события отражались на судьбах людей".
Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет