С начала 2026 г. клиенты Почты России оформили около 800 000 программ "Защищённая покупка". Услуга позволяет вернуть деньги покупателям, которые приобретают товары онлайн с наложенным платежом. Возврат средств возможен, если прислали не тот товар или если продавец оказался мошенником.

Почта и компания "Космовизаком" запустили услугу в 2022 г., она доступна во всех регионах России. Услуга популярнее всего в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Приморском и Краснодарском краях, где с начала года программу "Защищённая покупка" оформили порядка 28 000 раз в каждом регионе.

В комплекс услуг сервисной программы "Защищенная покупка" входит онлайн-консультация эксперта и подготовка документов на возврат денежных средств, процедура отмены платежа, а также страхование на сумму до 50 000 руб.

"Защищённую покупку" можно оформить в любом отделении Почты при расчёте наложенным платежом за товар из интернет-магазина. Сервис стоит 149 руб. и в течение месяца можно обратиться за помощью в возврате средств. Для покупок дороже 3 000 руб., клиенту необходимо сделать видеозапись вскрытия коробки и, в случае мошенничества, отправить видео специалистам службы поддержки сервиса. Для товаров дешевле 3 000 руб. достаточно обращения по телефону на горячую линию компании "Космовизаком". Они дистанционно помогут собрать необходимые документы и возьмут на себя переписку с онлайн-магазином, банком или платёжной системой.