Почта России автоматизировала выдачу писем от ГИБДД, МВД и ФНС

В почтоматах в отделениях Почты России теперь можно забрать письма от ГИБДД, МВД, ФНС и других ведомств. Для этого не нужно обращаться к оператору, а весь процесс получения займёт несколько секунд.
Когда письма можно забрать, клиенту приходит пуш-уведомление или СМС со сроком хранения и кодом для получения. Сейчас сервис доступен более чем в 3 100 почтовых отделениях.
"Мы расширяем возможности для клиентов, чтобы всё больше услуг, доступных до того только через оператора, можно было получать альтернативными способами, быстрее и удобнее. Почтоматы пользуются большой популярностью: с начала 2026 года из них забрали уже более 1,5 млн отправлений", — прокомментировал первый заместитель генерального директора Почты России Максим Цыпин.
Ранее, в августе 2026 г., в почтоматы стали приходить письма и бандероли, до этого так можно было получать только посылки и мелкие пакеты. Сервис позволяет забирать отправления в часы работы отделений самостоятельно, без участия оператора, меньше чем за минуту. Если адресату пришло несколько отправлений, их кладут в одну ячейку почтомата. Услуга доступна получателям, номер телефона которых был указан при отправке.
АО "Почта России" — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 38 000 точек, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов Почты составляет 64 млн километров.
Ежегодно Почта России принимает более 1 млрд бумажных отправлений и обрабатывает более 90 млн посылок. Компания помогает переводить юридически значимую переписку в цифровой формат — в 2025 г. Почта доставила порядка 380 млн писем в электронном и гибридном формате.
Почтово-логистический оператор следит за сохранностью всех отправлений, включая онлайн-заказы. На октябрь 2025 г. этот показатель достигает 99,99%.