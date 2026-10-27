16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Письма от госорганов теперь можно получить в почтоматах Почты России Уведомления от Почты России теперь на Госуслугах Почта России автоматизировала выдачу писем от ГИБДД, МВД и ФНС Почта России выпустила марки, посвящённые городам трудовой доблести "Почта России" объединила цифровое обучение и наставничество в единую систему для 200 000 сотрудников

Логистика Транспорт и связь

Письма от госорганов теперь можно получить в почтоматах Почты России

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 75
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Жители Самарской области могут получать письма от ГИБДД, МВД, ФНС и других ведомств через почтоматы в отделениях Почты России. Сервис уже доступен в 129 отделениях региона.

Фото: предоставлено Почтой России

Теперь для получения юридически значимого отправления не нужно обращаться к оператору: достаточно воспользоваться почтоматом. Это позволяет забрать письмо самостоятельно и всего за несколько секунд.

Когда отправление поступает в отделение, адресату приходит push-уведомление или СМС с кодом получения и информацией о сроке хранения. Чтобы забрать письмо, достаточно ввести код в почтомате и следовать инструкциям на экране.

"Мы расширяем возможности граждан. Теперь юридически значимые отправления можно получить максимально удобно и быстро в отделениях, оснащённых автоматизированными пунктами выдачи. Это делает взаимодействие с государственными ведомствами максимально комфортным", — отметил руководитель Управления федеральной почтовой связи Самарской области Андрей Попов.

Ранее, в августе 2026 г., в почтоматы стали приходить письма и бандероли, до этого так можно было получать только посылки и мелкие пакеты. Сервис позволяет забирать отправления в часы работы отделений самостоятельно, без участия оператора, меньше чем за минуту. Если адресату пришло несколько отправлений, их кладут в одну ячейку почтомата. Услуга доступна получателям, номер телефона которых был указан при отправке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ян Ли 19 декабря 2014 18:12 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.

Fani Fani 19 декабря 2014 15:25 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Это интересно: Кому принадлежат эти компании? Ultramaris Limited (Кипр)  405 363 122,00 руб. Mentaren Financial Limited (Кипр) 199 656 463,00 руб.

vladigor2006 30 января 2013 20:33 В 2013 г. КбшЖД планирует увеличить грузоперевозки на 2,2%

Кому это интересно? Поднимите руку.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1