Письма от госорганов теперь можно получить в почтоматах Почты России

Жители Самарской области могут получать письма от ГИБДД, МВД, ФНС и других ведомств через почтоматы в отделениях Почты России. Сервис уже доступен в 129 отделениях региона.

Теперь для получения юридически значимого отправления не нужно обращаться к оператору: достаточно воспользоваться почтоматом. Это позволяет забрать письмо самостоятельно и всего за несколько секунд.

Когда отправление поступает в отделение, адресату приходит push-уведомление или СМС с кодом получения и информацией о сроке хранения. Чтобы забрать письмо, достаточно ввести код в почтомате и следовать инструкциям на экране.

"Мы расширяем возможности граждан. Теперь юридически значимые отправления можно получить максимально удобно и быстро в отделениях, оснащённых автоматизированными пунктами выдачи. Это делает взаимодействие с государственными ведомствами максимально комфортным", — отметил руководитель Управления федеральной почтовой связи Самарской области Андрей Попов.

Ранее, в августе 2026 г., в почтоматы стали приходить письма и бандероли, до этого так можно было получать только посылки и мелкие пакеты. Сервис позволяет забирать отправления в часы работы отделений самостоятельно, без участия оператора, меньше чем за минуту. Если адресату пришло несколько отправлений, их кладут в одну ячейку почтомата. Услуга доступна получателям, номер телефона которых был указан при отправке.