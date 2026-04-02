Авито оплатит доставку товаров в Дагестан и другие пострадавшие от паводка регионы

Авито берет на себя расходы на доставку товаров в Дагестан и соседние регионы, пострадавшие в результате паводков. Все, кто хочет помочь, могут передать нужные вещи бесплатно или по символической цене, разместив на платформе объявления с хештегом #яПомогаю в названии. Все объявления #яПомогаю попадут в специальный раздел, где стоимость Авито Доставки составит 1 рубль. Акция действует до 10 апреля.
В ближайшие дни Авито также доставит 100 тонн питьевой воды в Дагестан.
Список самых необходимых для восстановления быта пострадавших вещей, составленный с помощью волонтеров Российского Красного Креста, работающих на месте, размещён на Авито: одежда, средства гигиены, товары для детей, домашняя утварь, мелкая бытовая техника и другое.
В Авито сообщили, что продолжат следить за ситуацией в регионах и при необходимости будут пересматривать географию мер поддержки в связи с паводками.
