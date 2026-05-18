Билайн запустил 5G в роуминге

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Билайн впервые запустил 5G в международном роуминге, который охватывает самые популярные туристические направления и 80% пользователей услуг Билайна за рубежом. Теперь клиенты в роуминге могут за секунды загружать большие файлы, комфортно смотреть и стримить видео в 4K, а также без задержек использовать приложения в мобильной сети.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Связь пятого поколения работает для клиентов оператора в Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Армении, Грузии, Турции, Китае, Тайланде, ОАЭ, Египте, США и других странах — всего их уже больше тридцати. Стоит отметить, что в Беларуси первая сеть 5G запустилась в марте 2026 года.

Помимо сетей пятого поколения, Билайн активно запускает VoLTE для сохранения возможности звонков и СМС в странах, где отключены сети 2G/3G. География роуминга Билайна охватывает 220 стран и территорий и постоянно увеличивается. Основная доля клиентов в роуминге (38%) приходится на СНГ и страны бывшего СССР, 19% клиентов пользуются роумингом в Азии, замыкают тройку посетители стран Ближнего Востока (17%), на Европу приходится 8%.

Клиенты Билайна могут управлять тарифами для поездок за рубеж с помощью удобного конструктора в мобильном приложении оператора. Он позволяет самостоятельно выбирать пакеты интернета, подключать опции (например, безлимитные мессенджеры и карты) и устанавливать срок их действия.

Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна:

"Мы приложили огромные усилия для единовременного запуска 5G-роуминга в максимальном количестве сетей из топ-20 самых популярных стран в преддверии летнего сезона отпусков. Теперь скоростной интернет от Билайн доступен по всему миру, от соседних стран до США и Юго-Восточной Азии. Уверен, наши клиенты оценят преимущества технологии в скорости и стабильности соединения. Мы постоянно работаем над повышением качества голосовой связи и интернета, чтобы клиенты Билайна могли пользоваться самыми современными технологиями, где бы они ни находились, даже на другом континенте. Безопасность и комфорт — наш ключевой приоритет".

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

