В Самарской области ежегодно фиксируется от 2000 до 3000 новых случаев ВИЧ

Ежегодно в Самарской области регистрируется от 2000 до 3000 новых случае ВИЧ – инфекции. Всего с начала наблюдения за этой инфекцией (с 1989 г.) в области общее число лиц, в крови которых обнаружены антитела к ВИЧ на 1 мая 2026г. составило более 93 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Из указанного количества более 43 тысяч человек умерли от различных причин, в том числе от СПИДа — 10782. В 2025 году пораженность населения ВИЧ — инфекцией Самарской области превысила 2,7% населения.

"Благодаря расширению доступа к эффективным средствам профилактики, диагностики, лечения, в том числе в отношении оппортунистических инфекций, ВИЧ-инфекция перешла в категорию поддающихся терапии хронических заболеваний, что позволяет ВИЧ-инфицированным сохранить здоровье, вести полноценную жизнь и на десятилетия отодвинуть развитие СПИД", — отмечается в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили: большое значение имеет своевременное установление ВИЧ — статуса. Обследование проводится бесплатно, добровольно, конфиденциально (при желании — анонимно); доступно для любого жителя области, его можно пройти в поликлинике по месту жительства, в ГБУЗ "Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД" и в его подразделениях на территории области.