Диспансеризация, реабилитация: в регионе уделяется особое внимание организации помощи участникам СВО и членам их семей

Совершенствование системы оказания адресной помощи вернувшимся из зоны боевых действий остается неизменным приоритетом правительства региона. Напомним, в Самарской области участники СВО и члены их семей имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи.
"Первый этап диспансеризации ветераны специальной военной операции проходят в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС. С 2023 года организовано проведение расширенной диспансеризации ветеранов СВО, и для удобства прохождения и проведения комплексной услуги были организованы 4 якорные медорганизации — в Самаре, Тольятти и Сызрани. На медицинском сопровождении на март текущего года состоит 3126 ветеранов специальной военной операции и 26110 членов семей. В этом году более 600 участников СВО прошли углубленную диспансеризацию", — отметил и. о. министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.
Среди учреждений, где ветераны и члены их семей проходят расширенную диспансеризацию — Сызранская центральная городская и районная больница.
"На днях на базе поликлиники поселка Варламово 30 человек прошли комплексное медицинское обследование, и для каждого было организовано индивидуальное сопровождение, чтобы ни один вопрос не остался без внимания, — рассказала главный врач больницы Вера Лиходедова, — Каждый пациент прошел осмотр у 10 специалистов, получил рекомендации, некоторых направили на дополнительную диагностику. Такой подход позволяет не просто проверить здоровье, а выстроить персональный маршрут медицинского сопровождения".
По завершении ветеранам выдаются рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению, включая реабилитацию. В 2025 году ее прошли более 2400 участников СВО и членов их семей.
"Диспансеризация — это важный этап диагностики нашего организма. Для нас организованы очень удобные условия — точное время, встречают, проведут по всем врачам, назначат необходимые обследования и при необходимости выпишут лекарственные препараты. Мы благодарны всем специалистам и минздраву за организацию медпомощи и персонализированный подход к нам — ветеранам боевых действий", — рассказал участник программы "Школа героев", инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в продолжение президентской "Время героев", Дмитрий Нянькин.
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас