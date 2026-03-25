В 2025 г. в пяти городах Самарской области зафиксировали рост туберкулеза

В 2025 году в пяти городах Самарской области был зафиксирован рост туберкулеза, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону. Речь идет о Самаре, Сызрани, Чапаевске, Отрадном и Октябрьске.
"Из 37 административных территорий области рост туберкулеза в 2025 г. зарегистрирован в 5 городских округах (Самара, Сызрань, Чапаевск, Отрадный, г. Октябрьск) и 11 сельских районах (Богатовский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Клявлинский, Красноярский, Ставропольский, Хворостянский, Шигонский, Елховский)", — отмечается в сообщении.
Специалисты отметили, что эпидситуация по туберкулезу была обусловлена изменениями в экологии возбудителя.
"Разнообразие полирезистентных штаммов значительно осложняет проведение мероприятий (лечебных, противоэпидемических, дезинфекционных) по борьбе с этой инфекцией", — пояснили в Роспотребнадзоре.
В Самарской области доля больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя среди больных туберкулезом органов дыхания, являющихся бактериовыделителями, в 2025 году составила 28,4%, что на 0,6% выше значений 2024 года.
Тем не менее, динамика за 10 лет положительная. С 2016 года заболеваемость в регионе снизилась вдвое: от 60,41 на 100 тысяч населения в 2016 г. до 27,91 на 100 тысяч населения в 2025 г.
