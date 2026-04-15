В ВСК выяснили, какой возраст россияне считают оптимальным для рождения детей

Все больше россиян готовы к рождению детей в молодом возрасте - до 25 лет. К такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК в ходе собственного опроса. В целом респонденты считают возраст 25-34 лет идеальным для рождения детей.
Возраст 25-34 лет идеален для рождения детей - в этом признались 42% опрошенных ВСК респондентов. Примечательно, что за последний год заметно увеличилось число россиян, готовых к рождению малыша в возрасте до 25 лет - если годом ранее их доля составляла 4%, то на данный момент она выросла до 11%.
В среднем большинство мужчин планируют отцовство в 33 года, а женщины материнство - в 29 лет. Раньше других готовы становиться родителями состоятельные россияне - среди респондентов с высоким доходом средний возраст для рождения ребенка составляет 29 лет, с низким доходом - 30 лет, со средним - 32 года.
Кроме того, в России за год заметно сократилось число россиян, в целом не планирующих рождение детей - с 20% годом ранее до 10% в 2026 году.
По итогам опроса в ВСК выявили наиболее эффективную мотивацию для рождения детей (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа):
1. 48% россиян ожидают стабилизации экономики (37% годом ранее)
2. Для 38% важно наличие высокооплачиваемой работы (ранее 44%)
3. Для 34% - наличие надежного партнера, готового участвовать в организации быта, помогать с малышом (для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 45%)
4. 31% - откладывают рождение детей до покупки собственного жилья
5. 25% - хотят сначала реализоваться в карьере
Среди нестандартных стимулов рождения детей - уговоры родителей (они эффективны в 4% случаев). А 14% мужчин рассчитывают стать отцами только после того, как купят авто, которое "не стыдно показать друзьям".
