На участке Заводского шоссе ограничат движение транспорта В Самаре суд признал законным строительство канализации ЖК на чужом участке В Самарской области пройдет Единый день открытых дверей "Профессионалитета" Студенческий медицинский отряд Самарской области будет работать на всероссийском трудовом проекте РСО Отопительный сезон в Самаре завершится 16 апреля

В ВСК выяснили, какой возраст россияне считают оптимальным для рождения детей

Все больше россиян готовы к рождению детей в молодом возрасте - до 25 лет. К такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК в ходе собственного опроса. В целом респонденты считают возраст 25-34 лет идеальным для рождения детей.

Возраст 25-34 лет идеален для рождения детей - в этом признались 42% опрошенных ВСК респондентов. Примечательно, что за последний год заметно увеличилось число россиян, готовых к рождению малыша в возрасте до 25 лет - если годом ранее их доля составляла 4%, то на данный момент она выросла до 11%.

В среднем большинство мужчин планируют отцовство в 33 года, а женщины материнство - в 29 лет. Раньше других готовы становиться родителями состоятельные россияне - среди респондентов с высоким доходом средний возраст для рождения ребенка составляет 29 лет, с низким доходом - 30 лет, со средним - 32 года.

Кроме того, в России за год заметно сократилось число россиян, в целом не планирующих рождение детей - с 20% годом ранее до 10% в 2026 году.

По итогам опроса в ВСК выявили наиболее эффективную мотивацию для рождения детей (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа):

1. 48% россиян ожидают стабилизации экономики (37% годом ранее)

2. Для 38% важно наличие высокооплачиваемой работы (ранее 44%)

3. Для 34% - наличие надежного партнера, готового участвовать в организации быта, помогать с малышом (для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 45%)

4. 31% - откладывают рождение детей до покупки собственного жилья

5. 25% - хотят сначала реализоваться в карьере

Среди нестандартных стимулов рождения детей - уговоры родителей (они эффективны в 4% случаев). А 14% мужчин рассчитывают стать отцами только после того, как купят авто, которое "не стыдно показать друзьям".

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

