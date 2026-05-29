В Самаре на маршруты вышли 14 новых трамваев "Львенок"

В пятницу, 29 мая, в Самаре состоялся запуск очередной партии современных трамваев модели "Львенок". На линию вышли 14 новых вагонов, которые будут курсировать по востребованным маршрутам.

Новые трамваи оценили губернатор Вячеслав Федорищев и глава города Иван Носков.

Новые трамваи модели "Львенок" полностью низкопольные, что обеспечивает доступность для маломобильных пассажиров. Вагоны вместимостью 161 человек (40 мест для сидения) оснащены системами климат-контроля, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными табло, валидаторами для безналичной оплаты проезда и системой видеонаблюдения.

В 2025 г. в Самару поступило 40 односекционных вагонов данной модели, в нынешнем — 31 единица. Сегодня после обкатки состоялся запуск заключительной партии трамваев, закупленных в 2026 году.

С этим событием сотрудников муниципального предприятия "Трамвайно-троллейбусное управление", водителей и кондукторов, поздравил губернатор Вячеслав Федорищев. Глава региона поблагодарил их за работу и рассказал о дальнейших планах обновления общественного транспорта.

"У нас масштабная программа по модернизации отрасли общественного транспорта. Будем ее продолжать — это очень важно для города, для наших жителей. В следующем году закупим новые трамваи, автобусы, троллейбусы. Есть задача и по ремонту транспорта, если это возможно. Ведем работу по модернизации инфраструктуры", — сказал Вячеслав Федорищев.

Сотрудники ТТУ отметили, что раньше предприятие буквально "дышало на ладан", а за последние два года благодаря вниманию губернатора ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону. "Предприятие и сегодня серьезно нуждается в поддержке. Много вопросов еще необходимо решить. Вместе с главой города эту работу будем продолжать", — подчеркнул глава региона.

Глава Самары Иван Носков отметил, что вопросу развития общественного транспорта в городе уделяется особое внимание.

"Благодаря поддержке правительства Самарской области и лично губернатора за полтора года мы увеличили трамвайный парк на 71 единицу односекционных и 3 единиц трехсекционных современных трамвая. В этом году приступили к капитальному ремонту трамвайных путей по новой, бесшовной технологии, — сказал Иван Носков. — Впереди еще много работы, но самое главное — наше самарское Трамвайно-троллейбусное предприятие развивается, приходят молодые сотрудники, специалисты из других регионов. В перспективных планах — обновление троллейбусного парка в Самаре, планируем приобретать современные троллейбусы с режимом автономного хода".

После общения с коллективом ТТУ Вячеслав Федорищев и Иван Носков проехали несколько остановок в новом трамвае маршрута № 22.

"Также прошлись по району, улицы Ново-Вокзальная, Фадеева. Пообщались с жителями", — сообщил губернатор.