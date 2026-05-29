В Самаре на маршруты вышли 14 новых трамваев "Львенок"

В пятницу, 29 мая, в Самаре состоялся запуск очередной партии современных трамваев модели "Львенок". На линию вышли 14 новых вагонов, которые будут курсировать по востребованным маршрутам.
Новые трамваи оценили губернатор Вячеслав Федорищев и глава города Иван Носков.
Новые трамваи модели "Львенок" полностью низкопольные, что обеспечивает доступность для маломобильных пассажиров. Вагоны вместимостью 161 человек (40 мест для сидения) оснащены системами климат-контроля, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными табло, валидаторами для безналичной оплаты проезда и системой видеонаблюдения.
В 2025 г. в Самару поступило 40 односекционных вагонов данной модели, в нынешнем — 31 единица. Сегодня после обкатки состоялся запуск заключительной партии трамваев, закупленных в 2026 году.
С этим событием сотрудников муниципального предприятия "Трамвайно-троллейбусное управление", водителей и кондукторов, поздравил губернатор Вячеслав Федорищев. Глава региона поблагодарил их за работу и рассказал о дальнейших планах обновления общественного транспорта.
"У нас масштабная программа по модернизации отрасли общественного транспорта. Будем ее продолжать — это очень важно для города, для наших жителей. В следующем году закупим новые трамваи, автобусы, троллейбусы. Есть задача и по ремонту транспорта, если это возможно. Ведем работу по модернизации инфраструктуры", — сказал Вячеслав Федорищев.
Сотрудники ТТУ отметили, что раньше предприятие буквально "дышало на ладан", а за последние два года благодаря вниманию губернатора ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону. "Предприятие и сегодня серьезно нуждается в поддержке. Много вопросов еще необходимо решить. Вместе с главой города эту работу будем продолжать", — подчеркнул глава региона.
Глава Самары Иван Носков отметил, что вопросу развития общественного транспорта в городе уделяется особое внимание.
"Благодаря поддержке правительства Самарской области и лично губернатора за полтора года мы увеличили трамвайный парк на 71 единицу односекционных и 3 единиц трехсекционных современных трамвая. В этом году приступили к капитальному ремонту трамвайных путей по новой, бесшовной технологии, — сказал Иван Носков. — Впереди еще много работы, но самое главное — наше самарское Трамвайно-троллейбусное предприятие развивается, приходят молодые сотрудники, специалисты из других регионов. В перспективных планах — обновление троллейбусного парка в Самаре, планируем приобретать современные троллейбусы с режимом автономного хода".
После общения с коллективом ТТУ Вячеслав Федорищев и Иван Носков проехали несколько остановок в новом трамвае маршрута № 22.
"Также прошлись по району, улицы Ново-Вокзальная, Фадеева. Пообщались с жителями", — сообщил губернатор.
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
