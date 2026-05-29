Главный тренер сборной России проведет в Самаре мастер-класс по борьбе

Президент федерации спортивной борьбы Самарской области, депутат областного парламента, координатор партпроекта "Выбор сильных" Александр Живайкин обеспечил для всех любителей борьбы эксклюзивную встречу с Николаем Моновым.

Встреча пройдет для тренеров, спортсменов, юниоров, любителей борьбы — всех, кто хочет учиться у лучших, в четверг, 4 июня с 16:00 до 18:00 во Двореце спорта имени Владимира Высоцкого в Самаре.

Николай Монов больше десяти лет возглавлял юниорскую сборную России, воспитал плеяду чемпионов, а в прошлом году назначен главным тренером национальной сборной России по греко-римской борьбе.

Его назначение стало логичным продолжением карьеры тренера-победителя. За плечами Монова — собственный спортивный путь: мастер спорта, чемпион Европы, призер чемпионата мира. И уже как тренер — звание "Заслуженный тренер России" и десятки учеников, ставших звездами мирового ковра. Кстати, на чемпионате Европы 2026 года подопечные Монова завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Сам тренер назвал главной задачей "выстроить прозрачную систему отбора и подготовки, честную конкуренцию внутри страны и такие условия, при которых спортсмен в нужный момент показывает максимум".

Николай Монов лично покажет элементы борцовской техники, разберет типичные ошибки, ответит на вопросы и даст советы молодым спортсменам.

Это уникальный шанс:
— увидеть "вживую" работу главного тренера страны;
— задать вопрос человеку, который формирует сборную России;
— перенять опыт у специалиста, чьи ученики побеждают на коврах мира и Европы.

"Моя задача — не останавливаться, анализировать, работать и двигаться вперед", — говорит Монов. На мастер-классе он покажет, что именно стоит за этими словами.

Встреча организована координатором федерального партийного проекта "Выбор сильных" в Самарской области, депутата регионального парламента Александра Живайкина в рамках Международного турнира по греко-римской борьбе "Новая высота" памяти заслуженного строителя России Игоря Найвальта.

Турнир пройдет 5–6 июня во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого в Самаре. В нем участвуют 400 спортсменов из 7 стран и более 50 регионов России. Это отбор на первенство мира среди юношей до 18 лет. Трансляции ведутся на сайте, ежегодная аудитория — около 1 млн зрителей.

Кроме того, 6 июня в 10:00 на набережной у бассейна "ЦСК ВВС" в Самаре пройдет открытая "Зарядка с чемпионом" с прославленным спортсменом, трехкратным олимпийским чемпионом, Героем России Александром Карелиным — председателем общественного совета партпроекта "Выбор сильных".

Также для самарцев и гостей турнира пройдут финальные бои и торжественная церемония открытия с участием более 500 артистов. Зрителей грандиозного спортивного шоу ждут поединки за Кубок "Выбор сильных" (для детей 2017–2018 гг. р.), награждение победителей и автограф-сессия легендарного Александра Карелина.

 

В Самаре прошел турнир памяти Игоря Ципеля

Финал кубка губернатора по киберспорту

Мостовой, Аршавин и Ко: именитые футболисты сыграли с самарскими школьниками на форуме "Россия - спортивная держава"

