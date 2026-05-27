Алина Мельник и Арина Сницеренко стали победителями чемпионата России по всестилевому каратэ

В Орле завершился чемпионат России по всестилевому каратэ. Участниками стали 727 спортсменов из 55 регионов.
В числе призеров — спортсмены из Самарской области, сообщает пресс-служба самарского минспорта.
Два "золота" — Алина Мельник, ОК 70 кг, абсолют. "Золото" — Арина Сницеренко, ОК-ката-ренгокай.
"Серебро" — Галина Диянова, ОК 70+ кг. "Брона" -🥉 Алина Смирнова, ОК 55 кг, Анастасия Гурьева, ОК 60 кг, Виктория Чибизова, ОК 68 кг.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?