Самарский армрестлер Сергей Гаранин квалифицировался на первенство мира

В Орловской области прошло первенство России по армрестлингу. Соревнования собрали свыше 700 сильнейших юных спортсменов из 50 регионов РФ.

В составе сборной Самарской области выступили трое спортсменов, руководитель команды — Николай Баукин.

Среди спортсменов 19-21 года золото на правую руку и серебро по сумме двух рук в весовой категории 90+ завоевал самарский спортсмен Сергей Гаранин, воспитанник тренера Дмитрия Гребенюка.

Таким образом Сергей прошел отбор на первенство мира по армрестлингу, сообщает самарский минспорта.