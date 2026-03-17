Самарский армрестлер Сергей Гаранин квалифицировался на первенство мира

В Орловской области прошло первенство России по армрестлингу. Соревнования собрали свыше 700 сильнейших юных спортсменов из 50 регионов РФ.
В составе сборной Самарской области выступили трое спортсменов, руководитель команды — Николай Баукин.
Среди спортсменов 19-21 года золото на правую руку и серебро по сумме двух рук в весовой категории 90+ завоевал самарский спортсмен Сергей Гаранин, воспитанник тренера Дмитрия Гребенюка.
Таким образом Сергей прошел отбор на первенство мира по армрестлингу, сообщает самарский минспорта.
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?