В контур работы фонда "Защитники Отечества" включены новые категории ветеранов боевых действий

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о включении в контур работы Государственного фонда "Защитники Отечества" еще двух категорий ветеранов боевых действий.

Первая — действующие военнослужащие, которые получили тяжелые ранения в ходе специальной военной операции, но приняли решение остаться служить в рядах Вооруженных сил РФ. Вторая — ветераны боевых действий, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО, и получившие инвалидность. Ранее с такой инициативой выступила статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

Указ Президента России направлен на обеспечение доступа к услугам фонда действующим военнослужащим, получившим инвалидность в ходе выполнения боевых задач во время спецоперации.

"Действующие военнослужащие с инвалидностью, которые, несмотря на тяжелые ранения и инвалидность, приняли решение продолжить служить в Вооруженных силах РФ, — это настоящие герои. Важно окружить их заботой и вниманием, предоставить возможности для активной жизни. Благодарю главу государства за последовательную поддержку наших защитников и членов их семей", — отметила Анна Цивилева.

В соответствии с документом ветераны боевых действий, получившие инвалидность, но решившие продолжить военную службу, при поддержке фонда "Защитники Отечества" смогут получать технические средства реабилитации — спортивные протезы, адаптивную одежду, автомобили с ручным управлением, а также средства адаптации жилых помещений. Кроме того, фонд будет привлекать таких защитников к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в соревнованиях "Кубок Защитников Отечества".

"Системная работа с действующими военнослужащими с инвалидностью велась нами и ранее, с акцентом на привлечение их к занятиям спортом. На сегодняшний день ребята являются активными участниками ключевых спортивных событий, включая престижный турнир "Кубок Защитников Отечества". Кроме того, многие стали выпускниками региональной программы "Школа Героев", которая была инициирована губернатором нашего региона. Теперь будем оказывать нашим защитникам все необходимые меры поддержки", — прокомментировала Наталья Полянскова, руководитель самарского филиала фонда "Защитники Отечества".

Важно встать на персональное сопровождение в филиале фонда "Защитники Отечества" по Самарской области. На первичный прием необходимо приготовить все имеющиеся документы.



Филиал госфонда находится по адресу: г. Самара, ул. Демократическая 57, вход 2 (с собой иметь паспорт). Филиал фонда работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. В субботу принимает дежурный социальный координатор. Контакты филиала фонда "Защитники Отечества": 8 (800) 301-83-83, 8(846) 200-43-03.

Для получения помощи вы также можете обратиться к профильным специалистам — координаторам сектора по делам инвалидов: Евгения Владимировна Бирюкова 8 (917) 031-92-54, Оксана Александровна Пушкина 8 (927) 260-09-46, Мострюкова Надира Сабирджановна 8 (917) 117-41-88.

В ходе приема социальные координаторы подробно проконсультируют по всем предусмотренным льготам и мерам социальной поддержки Фонда "Защитники Отечества".