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В Самарской области с начала года более 550 детей-сирот обеспечены жильем

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области продолжается работа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С начала 2026 года благоустроенные квартиры получили 553 человека. Очередные ключи от нового жилья в селе Шигоны вручили 19-летней жительнице Шигонского района Милане Аванесян.

Милана родилась и выросла в селе Кузькино. После смерти матери воспитывалась в семье опекунов. Окончив девять классов школы, она поступила в Губернский колледж Сызрани, где получила специальность воспитателя дошкольного образования. Сегодня девушка готовится к поступлению в Самарский государственный технический университет.

"Очень рада получить ключи от собственного дома. Теперь у меня есть своё пространство, где можно строить планы на будущее и готовиться к поступлению в университет. Для меня это начало новой жизни", — поделилась Милана Аванесян.

Обеспечение жильем детей-сирот остается одним из приоритетных направлений работы Правительства Самарской области и находится на особом контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Министерство строительства региона совместно с муниципальными образованиями организует эту работу на всех этапах — от подбора жилых помещений до проверки их соответствия установленным требованиям. Каждая квартира полностью готова к заселению.

До конца года новоселье отметят еще 431 человек. Всего в 2026 году в регионе планируется обеспечить жильем 984 человека. Особое внимание уделяется детям-сиротам, принимающим участие в специальной военной операции. В текущем году жилищные права уже реализованы в отношении 20 человек.

"Мы понимаем, насколько важно, чтобы государственная поддержка была не только своевременной, но и действительно меняла жизнь людей. Именно поэтому для нас принципиальны и сроки предоставления жилья, и его качество", — подчеркивает врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

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