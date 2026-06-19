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Тольяттиазот назвал имена победителей грантового конкурса Химия добра

ТОЛЬЯТТИ. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Тольяттиазот" определил победителей IX этапа конкурса общественных инициатив "Химия добра". Грантовые средства от предприятия получат восемь организаций г. о. Тольятти и муниципального района Ставропольский Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Концепция программы "Химия добра", которая действует с 2019 года, заключается в поддержке социально значимых инициатив по решению актуальных проблем и развитию социальной среды в регионе присутствия Компании. За время существования грантового конкурса при поддержке ТОАЗа было реализовано более 90 проектов на сумму около 20 млн рублей.

В рамках девятого этапа "Химии добра" было рассмотрено 35 заявок благотворительных фондов, некоммерческих и муниципальных бюджетных организаций, а также территориальных общественных самоуправлений. Инициативы поступали как от постоянных участников благотворительной программы, так и от новых учреждений.

Очная защита проектов проходила в ДК "Тольяттиазот", где авторы проектов презентовали свои идеи членам экспертного жюри. Оценивала конкурсантов комиссия, состоящая из представителей администрации города Тольятти, общественных деятелей и руководства ТОАЗа.

Среди победителей — инициативы в области образования, экологии и формирования комфортной городской среды. Несколько проектов-лауреатов объединяют в себе спорт и инклюзию и направлены на создание адаптивных условий для занятия физической культурой для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Поддержку предприятия получит муниципальное учреждение культуры "Библиотеки Тольятти" с предложением о развитии у детей интереса к естественным наукам и природе через чтение и практическую деятельность. Для младшего поколения с помощью программы "Химия добра" в детском саду № 51 "Чиполлино" будет реализован проект по созданию сенсорной комнаты "Волшебная страна ощущений".

Гранты "Тольяттиазота" будут направлены сразу в два населенных пункта муниципального района Ставропольский. Так, в селе Васильевке будет отреставрирован исторический колодец, а в селе Зеленовке будет сформирован мобильный автогородок — в качестве нового образовательного сервиса для школ района и города.

В числе грантополучателей — спортивные инициативы социального приюта Тольятти "Дельфин" и школы олимпийского резерва № 7. Благодаря реализации программ "Адаптивное тхэквондо" и "Высота возможностей" в учреждениях будет проводиться системная работа по реабилитации детей с ОВЗ.

Еще один проект, связанный со спортом, сфокусирован на популяризации здорового образа жизни с помощью занятий чирлидингом.

Конкурсная комиссия также отметила инициативу территориального общественного самоуправления № 1 по благоустройству территорий. В основе проекта "Чистый двор" — экологическая деятельность, а также создание комфортного и привлекательного городского пространства.

Алексей Живодеров, заместитель главы городского округа Тольятти — глава администрации Комсомольского района:

Ключевое отличие конкурса ТОАЗа "Химия добра" — поддержка инициатив населения, то есть не просто реализация инфраструктурных проектов на территории региона, а именно поддержка предложений самих жителей. Граждане видят помощь, видят результаты своих идей, поэтому появляются новые проекты, новые цели и задачи, которые с помощью "Тольяттиазота" воплощаются в жизнь. Благотворительная программа объединяет усилия власти, бизнеса и общества, доказывая, что вместе мы способны реализовывать самые смелые идеи.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

Одной из благотворительных программ "Тольяттиазота" является грантовый конкурс "Химия добра", который призван помогать реализовывать общественные инициативы в области образования, культуры, экологии, благоустройства, волонтерства и спорта. Экспертный совет традиционно отбирает наиболее актуальные на сегодняшний день инициативы, а также обращает внимание на их социальную значимость, охват участников и возможность масштабирования на Самарскую область. Необходимо отметить, что это не просто финансовая поддержка, а инвестиция в будущее. "Химия добра" выявляет и объединяет активных людей, дает старт прорывным инициативам и напрямую влияет на качество жизни в регионе присутствия Компании.

Гид потребителя

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