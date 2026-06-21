Реготделение Социального фонда проведет День открытых дверей

26 июня состоится день открытых дверей регионального Отделения Социального фонда России. Мероприятие пройдет на территории флагманской клиентской службы в Ленинском и Самарском районах Самары на ул. Садовой, 175а с 10:00 до 12:00.

Жители и гости города смогут получить актуальную информацию и консультации по широкому кругу вопросов социальной поддержки.

В повестке мероприятия:

· Пенсионное и социальное обеспечение, меры социальной поддержки граждан с инвалидностью.

· Обеспечение техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением. В рамках этой темы специалисты расскажут о порядке получения необходимой помощи, включая обеспечение транспортом для граждан, пострадавших на производстве.

· Социальная поддержка участников специальной военной операции. Посетители смогут узнать о новых возможностях, в том числе о получении бесплатных проездных документов к месту лечения и обратно для ветеранов СВО, а также о праве на сопровождение при прохождении реабилитации.

· Выплаты семьям с детьми: единое пособие, а также новая ежегодная семейная выплата, которая с 1 июня 2026 года предоставляется работающим родителям с двумя и более детьми.

· Государственные услуги рядом: быстро, удобно, доступно. Гости узнают о современных возможностях получения услуг без лишних очередей.

· Национальный мессенджер "МАХ". Специалисты продемонстрируют, как с помощью электронных документов на Едином портале государственных услуг подтверждать льготы, а также как получить цифровое удостоверение многодетной семьи, пенсионера или гражданина с инвалидностью.

Для тех, кто планирует получить индивидуальную консультацию, предусмотрена возможность личного приема. Записаться на прием по интересующим вопросам можно, обратившись к администратору клиентской службы по 25 июня включительно.

Дополнительную информацию можно получить по телефону единого контакт-центра СФР: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).