Реготделение Социального фонда проведет День открытых дверей

26 июня состоится день открытых дверей регионального Отделения Социального фонда России. Мероприятие пройдет на территории флагманской клиентской службы в Ленинском и Самарском районах Самары на ул. Садовой, 175а с 10:00 до 12:00.
Жители и гости города смогут получить актуальную информацию и консультации по широкому кругу вопросов социальной поддержки.
В повестке мероприятия:
· Пенсионное и социальное обеспечение, меры социальной поддержки граждан с инвалидностью.
· Обеспечение техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением. В рамках этой темы специалисты расскажут о порядке получения необходимой помощи, включая обеспечение транспортом для граждан, пострадавших на производстве.
· Социальная поддержка участников специальной военной операции. Посетители смогут узнать о новых возможностях, в том числе о получении бесплатных проездных документов к месту лечения и обратно для ветеранов СВО, а также о праве на сопровождение при прохождении реабилитации.
· Выплаты семьям с детьми: единое пособие, а также новая ежегодная семейная выплата, которая с 1 июня 2026 года предоставляется работающим родителям с двумя и более детьми.
· Государственные услуги рядом: быстро, удобно, доступно. Гости узнают о современных возможностях получения услуг без лишних очередей.
· Национальный мессенджер "МАХ". Специалисты продемонстрируют, как с помощью электронных документов на Едином портале государственных услуг подтверждать льготы, а также как получить цифровое удостоверение многодетной семьи, пенсионера или гражданина с инвалидностью.
Для тех, кто планирует получить индивидуальную консультацию, предусмотрена возможность личного приема. Записаться на прием по интересующим вопросам можно, обратившись к администратору клиентской службы по 25 июня включительно.
Дополнительную информацию можно получить по телефону единого контакт-центра СФР: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !