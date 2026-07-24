"Конфетка доброты": "Пятёрочка" направила на помощь тяжелобольным детям более 12 млн рублей

Торговая сеть "Пятёрочка" (входит в группу Х5), за первые шесть месяцев 2026 года направила на лечение и реабилитацию детей с тяжёлыми заболеваниями 12,3 млн рублей. Благодаря социальному проекту "Конфетка доброты" восемь юных пациентов в возрасте от трёх до пятнадцати лет смогли получить дорогостоящую медицинскую помощь.

Это один из самых продолжительных социальных инициатив торговой сети. При участии благотворительного фонда "Линия Жизни" она была запущена ещё в 2014 году. Само название "Конфетка доброты" придумано не случайно: специально для этого проекта ритейлер создал собственную марку леденцов. С каждой проданной сладости пять рублей перечисляются на реализацию медицинских программ. Систематически собранные средства адресно передаются в ведущие специализированные лечебные учреждения страны на помощь детям со сложными и редкими патологиями.

Так, с января по июнь 2026 года дорогостоящее лечение и реабилитацию получили маленькие пациенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Кирова, Тульской области и Мирного (Республика Саха).

Благодаря проекту восьмилетний Саша из г. Алексин (Тульская область) проходит курс по удалению капиллярной мальформации на лице и шее. Этот врожденный дефект выглядит как крупное красно-синее пятно и очень мешает мальчику. Ребёнок открытый и спортивный — занимается самбо и любит кататься на коньках, но из-за повышенного внимания окружающих ему приходится нелегко. Позади уже 11 операций, результат которых уже виден: пятно заметно посветлело.

Трёхлетнему москвичу Луке диагностировали задержку развития, вызванную редкой генетической аномалией. Родители с самого рождения активно занимаются его здоровьем. Мальчик очень любознательный и общительный: он любит сказки, прогулки со сверстниками, с удовольствием ходит к логопеду, дефектологу и на ЛФК. Пока ребёнку трудно осваивать новое без помощи взрослых. Но при поддержке "Конфетки доброты" и специалистов Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей регулярные занятия шаг за шагом дают ощутимый результат.

До болезни одиннадцатилетняя Злата из Мирного (Республика Якутия) активно занималась танцами и ездила на выступления в другие города. Теперь ей такие физические нагрузки уже не под силу. Три года назад у девочки диагностировали острый миелобластный лейкоз. Полгода она получала высокодозную химиотерапию, но очередной контрольный анализ показал, что болезнь вернулась. После рецидива девочке потребовалась пересадка костного мозга. Сегодня Злата восстанавливается в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, где получает своевременную высокотехнологичную помощь при участии благотворительной программы торговой сети и фонда "Линия жизни".

Проект "Конфетка доброты" реализуется в рамках программы устойчивого развития "Пятёрочка с заботой". Всего за время существования инициативы 327 детей в разных регионах страны смогли пройти курс лечения и сложные генетические обследования.