"Менеджер по заботе" поддержит инициативы граждан по всей России

Социальный онлайн-проект "Менеджер по заботе" от торговой сети "Пятерочка" теперь доступен на всей территории России. Ритейлер готов поддерживать идеи населения, направленные на улучшение жизни в их родном дворе, микрорайоне или городе. Это могут быть инициативы в области экологии, инклюзии, благотворительности, волонтерства или предложения по развитию местного сообщества.

Начало проекту было положено еще полгода назад. В пилотном формате он стартовал в марте 2025 года в Санкт-Петербурге. От неравнодушных жителей северной столицы были получены десятки предложений с идеями добрых дел, таких как: доставка продуктов пожилым людям, установка контейнеров для сбора использованных батареек и старой электротехники, организация локальных сборов продуктовой помощи малоимущим. Также жители Петербурга инициировали мероприятия на площадках магазинов, предлагали изготовить лежанки для животных в приютах и многое другое.

Успешная реализация проекта в одном городе показала, что его необходимо распространить на все регионы присутствия торговой сети. Теперь любой, кто хочет узнать о действующих социальных и экологических инициативах "Пятерочки", а также предложить собственные добрые идеи, может получить консультацию и поддержку менеджера по заботе.

Задачи, которые выполняет проект:

принимает и рассматривает предложения по благоустройству, улучшению экологической обстановки, поддержке местных сообществ и помощи нуждающимся от граждан и НКО;

рассказывает о ходе рассмотрения ваших идей и дает обратную связь;

вдохновляет и поддерживает тех, кто хочет присоединиться к добрым делам "Пятерочки" или запустить свой собственный социальный проект.

"В нашей стране много инициативных и неравнодушных людей, которые заботятся не только о себе, но и искренне хотят сделать жизнь в своих городах, районах и дворах лучше. Часто у них есть правильные и вполне реализуемые идеи, но не хватает времени, сил или ресурсов, чтобы их воплотить. Порой сложно понять, с чего начать и куда обратиться за поддержкой. Именно для таких активных и неравнодушных мы создали онлайн-проект "Менеджер по заботе". Забота о людях - это то, что для нас действительно важно. Мы хотим слышать и понимать, что нужно нашим гостям, а также вместе создавать добро. Поэтому всегда остаемся на связи, поддерживаем свежие идеи и вместе ищем пути, чтобы делать жизнь наших сообществ лучше. Ведь только вместе, учитывая потребности каждого, мы можем действительно менять мир вокруг нас", - комментирует Алина Юхневич, руководитель направления устойчивого развития торговой сети "Пятерочка".

Проект реализуется на базе программы устойчивого развития "Пятерочка с заботой". "Менеджер по заботе" призван усилить поддержку социальной активности и помочь в реализации общественно полезных инициатив.