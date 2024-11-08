16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Интерес к франшизе растёт: число повторных открытий магазинов "Пятёрочка" увеличилось на треть "Пятёрочка" запускает "детский вторник" для родителей "Миллиард свежих булочек": в "Пятерочке" выяснили, какую выпечку предпочитают россияне В Самаре открылся логистический центр сети дискаунтеров "ПОБЕДА" РОМИР: Каждый второй готовый завтрак покупается в "Пятёрочке"

Продуктовый ритейл АПК и пищепром

Интерес к франшизе растёт: число повторных открытий магазинов "Пятёрочка" увеличилось на треть

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Такие данные были получены торговой сетью "Пятёрочка" после анализа динамики спроса на франшизу бренда по итогам 3 квартала 2024 года. Доля партнеров торговой сети, которые не ограничиваются открытием одного магазина, выросла на треть: если по итогам второго квартала 2024 года 58% партнёров ритейлера открыли 2 и более магазина, то в третьем квартале этот показатель вырос до 77%. С июля по сентябрь предприниматели открыли 32 новых магазина, увеличив общее число франчайзинговых точек на 6%, до 402.

Фото: предоставлено пресс-службой ТС "Пятёрочка"

"Пятёрочка" активно расширяет франчайзинговую сеть, как привлекая новых предпринимателей, так и заключая новые договоры с уже работающими партнерами.

Больше всего магазинов за данный период было открыто в Московской области: 13 из 32, что составило более 40% от общего количества новых точек. Далее следует Ленинградская область — 6 точек, а также Мурманская и Волгоградская область — в них за 3 квартал 2024 года было открыто по 3 новых магазина.

Сумма первоначальных вложений, требуемых для запуска "Пятерочки" сегодня составляет 3-5 млн рублей, если приобрести по франшизе действующий магазин, и 20 млн рублей необходимо на полностью новую торговую точку. Торговая сеть в свою очередь инвестирует в новый маркет по соседству с домом — 7-8 млн на закупку товара для партнёра — поэтому так же заинтересована в успехе франчайзи. Средний срок окупаемости одной новой точки — 36-42 месяца.

При таких условиях сотрудничества и рентабельности процент предпринимателей, которые не ограничиваются одним магазином и стараются быстрее масштабировать свой бизнес, постоянно растет.

Кроме того, партнёрам сети предоставляется доступ к цифровизированному онлайн-офису, в котором можно отслеживать работу магазинов, анализировать бизнес-показатели и получать детализированные отчеты. Также для поддержки партнеров ритейлер запустил комплекс централизованных HR-услуг, включающий подбор, оценку и обучение персонала, доступный к заказу из онлайн-офиса, где можно отслеживать статус их предоставления.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Н. У. 22 августа 2017 18:30 "Тандер" потерял шансы на взыскание с мэрии Самары убытков за срыв планов строительства гипермаркета

Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?

Пётр Фескин 15 декабря 2016 10:12 "Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!

Евгений Сапунов 18 августа 2015 13:23 В сызранском "Перекрестке" изъяты канадские лобстеры и французский сыр

уничтожали лобстеров путём поедания? )))

Павел Курганов 11 августа 2015 12:02 В "Ашане" в ТЦ "Космопорт" уничтожено 900 кг яблок из Эквадора

отравленные поди))

михаил вдовин 27 мая 2015 03:01 В Самарской области дешевеют огурцы и томаты

Так сказали нам статисты из минэконоиразвития. Почему, что будет дальше происходить с ценами, они не знают.

Фото на сайте

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

Выбор хозяйки: как накрыть стол на одну зарплату

Выбор хозяйки: как накрыть стол на одну зарплату

"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1