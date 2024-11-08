Интерес к франшизе растёт: число повторных открытий магазинов "Пятёрочка" увеличилось на треть

Такие данные были получены торговой сетью "Пятёрочка" после анализа динамики спроса на франшизу бренда по итогам 3 квартала 2024 года. Доля партнеров торговой сети, которые не ограничиваются открытием одного магазина, выросла на треть: если по итогам второго квартала 2024 года 58% партнёров ритейлера открыли 2 и более магазина, то в третьем квартале этот показатель вырос до 77%. С июля по сентябрь предприниматели открыли 32 новых магазина, увеличив общее число франчайзинговых точек на 6%, до 402.

"Пятёрочка" активно расширяет франчайзинговую сеть, как привлекая новых предпринимателей, так и заключая новые договоры с уже работающими партнерами.

Больше всего магазинов за данный период было открыто в Московской области: 13 из 32, что составило более 40% от общего количества новых точек. Далее следует Ленинградская область — 6 точек, а также Мурманская и Волгоградская область — в них за 3 квартал 2024 года было открыто по 3 новых магазина.

Сумма первоначальных вложений, требуемых для запуска "Пятерочки" сегодня составляет 3-5 млн рублей, если приобрести по франшизе действующий магазин, и 20 млн рублей необходимо на полностью новую торговую точку. Торговая сеть в свою очередь инвестирует в новый маркет по соседству с домом — 7-8 млн на закупку товара для партнёра — поэтому так же заинтересована в успехе франчайзи. Средний срок окупаемости одной новой точки — 36-42 месяца.

При таких условиях сотрудничества и рентабельности процент предпринимателей, которые не ограничиваются одним магазином и стараются быстрее масштабировать свой бизнес, постоянно растет.

Кроме того, партнёрам сети предоставляется доступ к цифровизированному онлайн-офису, в котором можно отслеживать работу магазинов, анализировать бизнес-показатели и получать детализированные отчеты. Также для поддержки партнеров ритейлер запустил комплекс централизованных HR-услуг, включающий подбор, оценку и обучение персонала, доступный к заказу из онлайн-офиса, где можно отслеживать статус их предоставления.