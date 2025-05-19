Память в сердцах: "Пятёрочка" объединила более 186 тысяч человек в честь 80-летия Победы

Торговая сеть "Пятёрочка" в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне провела мероприятия на площадках "Центров местного сообщества". Более 250 событий, прошедших в 54 регионах страны и собравших свыше 186 тысяч гостей, стали не только данью уважения героям прошлого, но и живым подтверждением единства, памяти и благодарности.

Как сообщили в пресс-службе ритейлера, проект стал частью программы устойчивого развития "Пятёрочка с заботой" и охватил широкий спектр активностей — от выставок и концертов до мастер-классов, квестов и образовательных программ. По всей России "Центры местного сообщества" (ЦМС) при поддержке НКО и местных организаций превратились в точки притяжения для жителей, желающих вспомнить подвиги своих земляков и поделиться историями предков.

Во многих торговых точках сети прошла выставка "Окна Победы", ставшая традицией — на витринах магазинов размещались архивные фотографии и истории ветеранов. В Санкт-Петербурге, Самаре, Пензе, Краснодаре и Йошкар-Оле была организована экспозиция "Улицы героев", благодаря которой местные жители узнали, в честь каких героев войны названы проспекты, аллеи, переулки и какие подвиги стоят за этими великими именами.

В Кировской области состоялся фестиваль "Живая память": гости участвовали в мастер-классе по созданию фронтовых писем, пробовали блюда полевой кухни и слушали концерт песен военных лет. Приют "Шанс" провел в Кургане выставку "Героические подвиги собак во время ВОВ", напомнив о роли животных на передовой. Белгородцы мастерили бумажные гвоздики и шили "синие платочки" под музыку 40-х годов, после чего дарили эти символы памяти посетителям магазина. К юбилею Победы ульяновский клуб общения "Властелины колёс" организовал концерт с участием людей, передвигающейся на инвалидной коляске.

Пристальное внимание было уделено младшему поколению. Так, в г. Пушкино (Ленинградская область) при участии кукольной студии "Бисер" для детей с ОВЗ подготовили спектакль о событиях Великой Отечественной войны. Ученики коррекционной школы из Задонска (Липецкая область) создали панно из бумажных гвоздик и торжественно возложили его к обелиску Победы.

В Калининграде состоялась выставка детских рисунков, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Юные художники представили своё видение исторической памяти, что безусловно привлекло внимание горожан. Глава города Олег Аминов посетил мероприятие и поддержал инициативу его проведения. Подобные проекты помогают детям глубже понять смысл событий прошлых лет, окунуться во времена тягот, лишений и потерь.

"Сегодня все сопричастны общей радости и боли утраты, и когда бизнес выходит за пределы своей основной деятельности и активно участвует в жизни города — это заметно и по делам, и по настроению людей. Подобные инициативы приносят ощутимую пользу: они объединяют жителей разных возрастных поколений, сохраняют локальные традиции, формируют чувство патриотизма. Я рад, что сегодня, в дни празднования юбилейной даты Победы, калининградцы объединились в едином порыве со всей Страной, чтобы еще раз отдать дань памяти героям ВОВ. И, конечно, важно, что все, без исключения, принимают участие в праздновании такой важной даты для нас — именно на таких основах строится сильное, стабильное и заботливое сообщество", — отметил Олег Аминов, глава городского округа Калининграда.

Праздничную эстафету подхватила и Казань, где прошёл фестиваль, наполненный символичными и трогательными моментами. Гости увидели театрализованные постановки песен "Синий платочек" и "Случайный вальс" с участием кукол, а также присоединились к акции "Добропочта", отправляя открытки с тёплыми словами ветеранам и детям войны.

"Каждый год мы с особым вниманием готовим мероприятия ко Дню Победы, понимая, насколько дорога эта память миллионам семей. Это не просто история — это судьбы, которые продолжают жить в рассказах, фотографиях и песнях. Поэтому для нас важно создавать пространства, где эти воспоминания оживают и становятся доступными всем. Через события в ЦМС мы выражаем уважение героям и формируем среду, где каждый чувствует: рядом есть те, кто помнит, кто заботится, кто хочет делать добро. Именно такие инициативы помогают сохранить память живой — не в музейных залах, а в повседневной жизни, рядом с домом, среди соседей, в знакомом магазине", — подчеркнула Снежана Малясова, руководитель проекта "Центры местного сообщества" торговой сети "Пятёрочка".

"Центры местного сообщества" — проект торговой сети "Пятёрочка", направленный на развитие культуры добрососедства. Он также способствует реализации социальных инициатив жителей районов и близлежащих домов. На данный момент к ЦМС подключены 5000 магазинов сети в 67 регионах страны.