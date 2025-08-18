Производитель спортинвентаря из Самарской области оптимизировал свой бизнес благодаря нацпроекту

Компания "ФСИ Аналитика", которая производит профессиональное оборудование для легкой атлетики, успешно завершила пилотный проект в рамках федерального проекта "Производительность труда" (нацпроект "Эффективная и конкурентоспособная экономика").
Предприятие более 20 лет производит спортивное оборудование для подготовки спортсменов с доставкой по всей России и дальнему зарубежью. Общая площадь производственных помещений составляет 4 тыс. кв. м, где производится более 2 тыс. товаров для спортзалов, площадок, а также для индивидуальных занятий дома и на улице.
Внедрение бережливых технологий было проведено на участке сборки, упаковки и логистики козлов гимнастических переменной высоты. Эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) выявили основные проблемы участка — нехватку стандартов, хаотичное планирование заказов и неэффективное использование пространства и оборудования.
Специалисты помогли предприятию реализовать комплекс мер, направленных на оптимизацию процессов производства. В результате выработка на участке выросла на 49%, время процесса сократилось на 24%, а объем незавершенного производства уменьшился на 75%. Последний показатель, свидетельствует о значительном ускорении прохождения изделий через сборочно-упаковочный участок и снижении "залеживания" полуфабрикатов.
"Совместно с экспертами РЦК мы не просто диагностировали проблемы, но и оперативно внедрили конкретные решения на эталонном участке сборки и упаковки. Это прямой вклад в нашу конкурентоспособность и удовлетворенность клиентов скоростью поставок. Мы намерены масштабировать этот успешный опыт на другие участки, " — прокомментировал генеральный директор ФСИ "Аналитика" Александр Щелоков.
"Именно такие измеримые результаты — рост производительности на десятки процентов и сокращение издержек — являются лучшей мотивацией для промышленных предприятий региона. Сегодня более двухсот компаний Самарской области применяют бережливое производство, и мы видим, как успешные практики, отработанные на пилотных участках, становятся стандартом для масштабирования на все производство", — отметил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Федеральный проект "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" направлен на повышение конкурентоспособности российских предприятий за счет внедрения бережливых технологий, устранения потерь и оптимизации процессов. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда является приоритетным направлением работы правительства региона.
Последние комментарии
... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.