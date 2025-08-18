Производитель спортинвентаря из Самарской области оптимизировал свой бизнес благодаря нацпроекту

Компания "ФСИ Аналитика", которая производит профессиональное оборудование для легкой атлетики, успешно завершила пилотный проект в рамках федерального проекта "Производительность труда" (нацпроект "Эффективная и конкурентоспособная экономика").

Предприятие более 20 лет производит спортивное оборудование для подготовки спортсменов с доставкой по всей России и дальнему зарубежью. Общая площадь производственных помещений составляет 4 тыс. кв. м, где производится более 2 тыс. товаров для спортзалов, площадок, а также для индивидуальных занятий дома и на улице.

Внедрение бережливых технологий было проведено на участке сборки, упаковки и логистики козлов гимнастических переменной высоты. Эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) выявили основные проблемы участка — нехватку стандартов, хаотичное планирование заказов и неэффективное использование пространства и оборудования.

Специалисты помогли предприятию реализовать комплекс мер, направленных на оптимизацию процессов производства. В результате выработка на участке выросла на 49%, время процесса сократилось на 24%, а объем незавершенного производства уменьшился на 75%. Последний показатель, свидетельствует о значительном ускорении прохождения изделий через сборочно-упаковочный участок и снижении "залеживания" полуфабрикатов.

"Совместно с экспертами РЦК мы не просто диагностировали проблемы, но и оперативно внедрили конкретные решения на эталонном участке сборки и упаковки. Это прямой вклад в нашу конкурентоспособность и удовлетворенность клиентов скоростью поставок. Мы намерены масштабировать этот успешный опыт на другие участки, " — прокомментировал генеральный директор ФСИ "Аналитика" Александр Щелоков.

"Именно такие измеримые результаты — рост производительности на десятки процентов и сокращение издержек — являются лучшей мотивацией для промышленных предприятий региона. Сегодня более двухсот компаний Самарской области применяют бережливое производство, и мы видим, как успешные практики, отработанные на пилотных участках, становятся стандартом для масштабирования на все производство", — отметил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Федеральный проект "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" направлен на повышение конкурентоспособности российских предприятий за счет внедрения бережливых технологий, устранения потерь и оптимизации процессов. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда является приоритетным направлением работы правительства региона.



