Для Самарско-Тольяттинской агломерации разработают схему от пробок

Министерство транспорта и автомобильных дорог региона ищет подрядчика, который выполнит научно-исследовательскую работу по разработке комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) Самарско — Тольяттинской агломерации.
На эти цели из областной казны выделяют 26,7 млн рублей. Победитель торгов определится после 19 января, он должен выполнить работу до конца ноября 2026 года.
В техзадании отмечается, что цель исследования — разработка КСОДД, включающей в себя 8 городских округов (Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Кинель, Жигулёвск, Октябрьск), 9 муниципальных районов (Безенчукский, Волжский, Кинельский, Красноармейский, Красноярский, Приволжский, Ставропольский, Сызранский, Шигонский).
Среди других целей — повышение безопасности дорожного движения, повышение качества транспортного обслуживания населения, снижение загруженности дорожной сети на территории Самарско — Тольяттинской агломерации.
Перед подрядчиком стоит ряд задач: проанализировать текущую дорожную ситуацию, определить целевые показатели КСОДД, разработать проект комплексной схемы организации дорожного движения до 2038 года и т. д.
Последние комментарии
... хочу поделиться ИННОВАЦИЯМИ ПРОЛЁТНОГО ТРАНСПОРТА - с КЕМ связаться ...
... правительство Самарской обл выделило 5,3 млрд - потрем ручонками ... есть над чем работать - теперячя и транспорт будущего рассмотрим ... и на ТАКСИ ПЕРЕЛЁТНОЕ хватит ... и на ВСЕПОГОДНЫЕ путепроводы ...
Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает