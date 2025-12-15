16+
Экономика и бизнес

Для Самарско-Тольяттинской агломерации разработают схему от пробок

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Министерство транспорта и автомобильных дорог региона ищет подрядчика, который выполнит научно-исследовательскую работу по разработке комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) Самарско — Тольяттинской агломерации.

На эти цели из областной казны выделяют 26,7 млн рублей. Победитель торгов определится после 19 января, он должен выполнить работу до конца ноября 2026 года.

В техзадании отмечается, что цель исследования — разработка КСОДД, включающей в себя 8 городских округов (Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Кинель, Жигулёвск, Октябрьск), 9 муниципальных районов (Безенчукский, Волжский, Кинельский, Красноармейский, Красноярский, Приволжский, Ставропольский, Сызранский, Шигонский).

Среди других целей — повышение безопасности дорожного движения, повышение качества транспортного обслуживания населения, снижение загруженности дорожной сети на территории Самарско — Тольяттинской агломерации.

Перед подрядчиком стоит ряд задач: проанализировать текущую дорожную ситуацию, определить целевые показатели КСОДД, разработать проект комплексной схемы организации дорожного движения до 2038 года и т. д.

