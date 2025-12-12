16+
Экономика и бизнес

Авито Реклама: для агентств доступна бесплатная сертификация по работе с кабинетом

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авито Реклама представила бесплатную программу сертификации для рекламных агентств, которая помогает подтвердить экспертизу в работе с кабинетом и получить статус сертифицированного партнера платформы.

Названия и логотипы сертифицированных агентств размещаются на сайте Авито Рекламы, также платформа рекомендует сертифицированных партнеров брендам, которые находятся в поисках подрядчиков с подтвержденной квалификацией. Такой подход помогает агентствам укреплять репутацию и привлекать новых клиентов, а также участвовать в раннем тестировании новых инструментов рекламного кабинета.

"Рекламный рынок трансформировался: появились новые площадки и инструменты. Для эффективной работы с ними и достижения высоких результатов агентствам необходимо регулярно получать новые навыки и прокачивать компетенции. Чтобы помочь нашим партнерам освоить Авито Рекламу — пока еще новый, но постоянно развивающийся кабинет — мы запустили программу сертификации. С ее помощью коллеги по рынку могут не только подтвердить экспертизу по работе с сервисом, но и укрепить собственную репутацию в индустрии", — комментирует Алена Великжанина, руководитель отдела по работе с рекламными агентствами.

Для подачи заявки на сертификацию достаточно пройти несколько шагов: заполнить форму на сайте, получить подтверждение от команды Авито Рекламы и определиться с двумя кандидатами от агентства, которые примут участие в тестировании.

Тест включает 68 вопросов, связанных с инструментами и настройками кабинета Авито Рекламы. Получить сертификат можно, если оба сотрудника агентства ответили правильно на 90% вопросов. В рамках тестирования доступны две попытки, а подтверждать статус необходимо каждые полгода.

Подать заявку на сертификацию могут рекламные агентства как минимум с полугодовым опытом запуска кампаний на Авито и действующим договором с рекламной платформой. Информация о дополнительных условиях доступна по ссылке.

