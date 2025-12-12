Авито Реклама: для агентств доступна бесплатная сертификация по работе с кабинетом

Авито Реклама представила бесплатную программу сертификации для рекламных агентств, которая помогает подтвердить экспертизу в работе с кабинетом и получить статус сертифицированного партнера платформы.
Названия и логотипы сертифицированных агентств размещаются на сайте Авито Рекламы, также платформа рекомендует сертифицированных партнеров брендам, которые находятся в поисках подрядчиков с подтвержденной квалификацией. Такой подход помогает агентствам укреплять репутацию и привлекать новых клиентов, а также участвовать в раннем тестировании новых инструментов рекламного кабинета.
"Рекламный рынок трансформировался: появились новые площадки и инструменты. Для эффективной работы с ними и достижения высоких результатов агентствам необходимо регулярно получать новые навыки и прокачивать компетенции. Чтобы помочь нашим партнерам освоить Авито Рекламу — пока еще новый, но постоянно развивающийся кабинет — мы запустили программу сертификации. С ее помощью коллеги по рынку могут не только подтвердить экспертизу по работе с сервисом, но и укрепить собственную репутацию в индустрии", — комментирует Алена Великжанина, руководитель отдела по работе с рекламными агентствами.
Для подачи заявки на сертификацию достаточно пройти несколько шагов: заполнить форму на сайте, получить подтверждение от команды Авито Рекламы и определиться с двумя кандидатами от агентства, которые примут участие в тестировании.
Тест включает 68 вопросов, связанных с инструментами и настройками кабинета Авито Рекламы. Получить сертификат можно, если оба сотрудника агентства ответили правильно на 90% вопросов. В рамках тестирования доступны две попытки, а подтверждать статус необходимо каждые полгода.
Подать заявку на сертификацию могут рекламные агентства как минимум с полугодовым опытом запуска кампаний на Авито и действующим договором с рекламной платформой. Информация о дополнительных условиях доступна по ссылке.
Последние комментарии
... хочу поделиться ИННОВАЦИЯМИ ПРОЛЁТНОГО ТРАНСПОРТА - с КЕМ связаться ...
... правительство Самарской обл выделило 5,3 млрд - потрем ручонками ... есть над чем работать - теперячя и транспорт будущего рассмотрим ... и на ТАКСИ ПЕРЕЛЁТНОЕ хватит ... и на ВСЕПОГОДНЫЕ путепроводы ...
Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает