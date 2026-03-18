ВТБ обслуживает 40% экономически активного населения Самарской области Самара в деле: ВТБ запустил полный комплекс услуг с золотыми слитками в 23 городах РФ В Поволжье стартовал цифровой акселератор Сбера по трансформации бизнеса ВТБ: предприниматели на две трети увеличили обороты трансграничных платежей в 2025 году ВТБ: Самарцы стали чаще открывать вклады на срок до шести месяцев

ВТБ: Самарцы стали чаще открывать вклады на срок до шести месяцев

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
По оценке ВТБ, общерыночный объем пассивов в феврале увеличился на 2% (+1,3 трлн рублей), что почти вдвое превышает показатели февраля 2025 года. Общий объем привлеченных средств достиг 65,9 трлн рублей. Основным драйвером роста рынка остаются вклады и накопительные счета в национальной валюте. По итогам февраля портфель рублевых сбережений в России превысил 62,5 трлн, прибавив 2% (+1,2 трлн рублей).

По прогнозам ВТБ, в первом полугодии рынок сбережений продолжит стабильный, но умеренный прирост — ежемесячно примерно на 1-2%. Во второй половине года ожидается замедление темпов роста. По итогам 2026 года общерыночный объем пассивов увеличится на 10%.

ВТБ в Самарской области в феврале 2026 года увеличил объем пассивов на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доведя их до 188 млрд рублей. Жители региона преимущественно открывают вклады на срок 3-6 месяцев. При этом заметно растет интерес к более длительным продуктам: население стремится зафиксировать текущую ставку на продолжительный период. С начала года востребованность депозитов сроком до полугода выросла на 10%.

"Несмотря на снижение ставок, россияне продолжают копить. Тем не менее темпы роста замедляются — ожидаем прирост до 10% к концу года. В этом году определять рынок будут два глобальных тренда. С одной стороны, вкладчики будут стремиться зафиксировать ставки на долгие сроки, учитывая нисходящую динамику ключевой ставки. С другой стороны, усиливается интерес к накопительным счетам, которые работают как электронный кошелек, но при этом за счет капитализации процентов зачастую дают доходность выше, чем традиционные депозиты", — прокомментировал руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

