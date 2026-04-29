16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Маркосьянц: "Сначала нужно научиться измерять эффективность процессов и только потом переходить к эффективности ИИ" НОВИКОМ обновил категории повышенного кешбэка ВТБ открыл новый офис в Похвистнево Программа лояльности НОВИКОМа отмечена наградой CX World Awards Аграрии со знанием нейросетей, виноградари и биотехнологи: кто ищет работу в АПК Самарской области

Банки Финансы

Опрос ВТБ: половина россиян ежемесячно проводят ревизию своих подписок

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 218
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Результаты опроса ВТБ показали, что половина россиян подключили от одной до трех подписок, каждый пятый — от трех до пяти. При этом треть опрошенных признались, что регулярно следят за ними и не тратят деньги на неиспользуемые сервисы. 55% россиян проводят ревизию подписок ежемесячно, еще около четверти — раз в полгода.

Около трети респондентов сообщили, что сталкивались с расходами на неактивные подписки в пределах 500 рублей. Еще 24% оценили такие траты в диапазоне от 500 до 3 тыс. рублей. Наиболее внимательно к своим подпискам относятся жители Северо-Западного федерального округа: 40% из них отметили, что не допускают списаний за ненужные сервисы.

Половина опрошенных отмечают, что в текущих подписках им не хватает ощутимой экономии, 42% — возможностей получения кешбэка, а каждому четвертому — единой подписки, объединяющей различные сервисы.

Среди наиболее востребованных подписок россияне отметили банковские сервисы с кешбэком и бонусами (37%), онлайн-кинотеатры (31%), музыкальные сервисы и подкасты (13%), а также подписки на такси и доставку еды (11%).

Региональные различия в предпочтениях сохраняются: банковские подписки чаще востребованы на Северном Кавказе (48%), онлайн-кинотеатры — в Центральном федеральном округе (38%), музыкальные сервисы — в Москве и Приволжском округе (по 15%), а сервисы такси и доставки — в Южном федеральном округе (16%).

Подписка, объединяющая кешбэк, развлечения и дополнительные преференции от банка, есть и в ВТБ. Подписка "ВТБ Плюс" была запущена в сентябре 2024 года и за этот период к ней подключились более 1,2 млн пользователей.

* Опрос проведен в марте 2026 года среди 1500 жителей крупных городов. В опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3