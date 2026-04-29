Опрос ВТБ: половина россиян ежемесячно проводят ревизию своих подписок

Результаты опроса ВТБ показали, что половина россиян подключили от одной до трех подписок, каждый пятый — от трех до пяти. При этом треть опрошенных признались, что регулярно следят за ними и не тратят деньги на неиспользуемые сервисы. 55% россиян проводят ревизию подписок ежемесячно, еще около четверти — раз в полгода.

Около трети респондентов сообщили, что сталкивались с расходами на неактивные подписки в пределах 500 рублей. Еще 24% оценили такие траты в диапазоне от 500 до 3 тыс. рублей. Наиболее внимательно к своим подпискам относятся жители Северо-Западного федерального округа: 40% из них отметили, что не допускают списаний за ненужные сервисы.

Половина опрошенных отмечают, что в текущих подписках им не хватает ощутимой экономии, 42% — возможностей получения кешбэка, а каждому четвертому — единой подписки, объединяющей различные сервисы.

Среди наиболее востребованных подписок россияне отметили банковские сервисы с кешбэком и бонусами (37%), онлайн-кинотеатры (31%), музыкальные сервисы и подкасты (13%), а также подписки на такси и доставку еды (11%).

Региональные различия в предпочтениях сохраняются: банковские подписки чаще востребованы на Северном Кавказе (48%), онлайн-кинотеатры — в Центральном федеральном округе (38%), музыкальные сервисы — в Москве и Приволжском округе (по 15%), а сервисы такси и доставки — в Южном федеральном округе (16%).

Подписка, объединяющая кешбэк, развлечения и дополнительные преференции от банка, есть и в ВТБ. Подписка "ВТБ Плюс" была запущена в сентябре 2024 года и за этот период к ней подключились более 1,2 млн пользователей.

* Опрос проведен в марте 2026 года среди 1500 жителей крупных городов. В опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа.