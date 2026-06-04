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Янтарь и уголь: банки зашивают культурный код регионов в интерьеры премиальных офисов

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российские банки начинают отказываться от безликого корпоративного стиля в пользу "регионального культурного кода". Вслед за точечными экспериментами некоторых банков, о масштабной реновации сети Private Banking накануне ПМЭФ-2026 заявил ВТБ. Отделка янтарем в Калининграде и индустриальные фактуры в Кузбассе призваны стать новым инструментом удержания состоятельных клиентов, для которых физический офис все еще остается символом надежности.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

Детали концепции

ВТБ раскрыл детали стратегии "Культурный код". До конца 2028 года банк планирует открыть более 20 тематических пространств. Дизайн-код разделен на макрорегионы: холодная сдержанность и строгая геометрия севера противопоставляется открытости и мягким линиям южных офисов. Урал и Западная Сибирь получат тяжелые фактуры, ассоциирующиеся с индустрией, а восточные регионы — минималистичный баланс.

Первым физическим воплощением станет офис в Калининграде, где доминирующим символом выбран янтарь. По замыслу архитекторов, минерал интегрирован не просто как декор, а как смысловой акцент "ценности, времени и сохранности капитала".

"В сегменте Private Banking мы видим рост конкуренции и стремимся к максимальной персонализации сервиса. Используя "культурный код", мы становимся ближе и понятнее клиенту", — пояснил член правления ВТБ Руслан Еременко.

Рыночный контекст: от шаблона к наследию

Это решение не является уникальным, но претендует на звание самого масштабного по географическому охвату. До этого банки скорее "примеряли" региональную идентичность в статусных локациях. Одни, делая ставку на камерные особняки с интеграцией работ современных российских художников, другие, внедряя аутентичную кирпичную кладку и национальный орнамент, отходя от жесткого гайдлайна.

Эксперты рынка коммерческой недвижимости отмечают, что это ответ на экзистенциальный вызов для офлайн-банкинга. Цифровизация "съела" транзакционную функцию отделений. Теперь пространство должно продавать эмоцию и усиливать бренд.

Расчет на психологию капитала

Ставка на культурный код имеет под собой прагматичную основу. Старший вице-президент ВТБ Оксана Семененко ссылается на данные Frank RG, согласно которым около 50% клиентов состоятельной аудитории предпочитают личные встречи. В эпоху высоких ставок и волатильности клиенты Private Banking особенно чувствительны к символам стабильности. Материальные свидетельства — будь то янтарь или тяжелый уральский камень — служат физическим доказательством устойчивости банка, в отличие от "цифры".

Пока же тренд набирает обороты: обезличенные "офисы будущего" уступают место офисам с национальной идентичностью, где сам интерьер является частью невербальной коммуникации с капиталом.

Гид потребителя

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