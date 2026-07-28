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ВТБ пересмотрел прогноз по ключевой ставке и росту ВВП на 2026 год

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прогнозная ставка на конец года повышена с 12% до 13,5%, средняя ставка — с 14% до 14,5%, а прогноз роста реального ВВП понижен с 1% до 0,6%.

Фото: предоставлено банком ВТБ

По словам первого заместителя президента — председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова, ключевой новацией в коммуникации ЦБ РФ стал переход от предположения о нулевом структурном первичном дефиците бюджета в процентах от ВВП к более реалистичному динамическому прогнозированию этого показателя по годам.

"Это более реалистичная предпосылка, которая, по моему мнению, способствует повышению доверия к прогнозам регулятора", — отметил Пьянов.

Топ-менеджер также объяснил очередную ошибку рыночного консенсуса, не угадавшего решение регулятора по ставке: по его мнению, аналитики склонны переоценивать продолжительность проинфляционного эффекта разовых шоков — как это было с топливным кризисом, — тогда как ЦБ способен выдержать паузу и не реагировать на временные всплески цен.

Пьянов добавил, что по мере приближения прогнозной динамики ВВП к нулю Центробанк вынужден демонстрировать больший оптимизм независимо от реального положения дел, поскольку придерживается тезиса о недопущении рецессии даже в борьбе с инфляцией.

"Как только динамика ВВП приближается к величинам меньше 1%, даже в самом консервативном регуляторе все обязаны включать оптимизм", — отметил топ-менеджер ВТБ.

Гид потребителя

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