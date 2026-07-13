ОТП Банк предлагает специальные условия кредитования на автомобили VOLGA

ОТП Банк объявляет о запуске специальной программы кредитования "VOLGA ФИНАНС". Инициатива направлена на поддержку современных автомобилей российского производства.

Программа распространяется на новые автомобили VOLGA K40*. K50**. C50 2026 года выпуска и позволяет сделать покупку максимально комфортной благодаря уникальным условиям сотрудничества с "VOLGA ФИНАНС".

В рамках сотрудничества ОТП Банк предоставляет суммы от 100 тыс. до 7 млн рублей, позволяя клиентам возможность гибко подобрать финансовое решение под свои потребности и сроки.

"Запуск данной программы — важный шаг в развитии рынка доступного автокредитования. Субсидированная ставка в партнерстве с "VOLGA ФИНАНС" позволяет нам предложить комфортный ежемесячный платеж, сохраняя при этом широкие лимиты сумм кредитования", — отметил начальник управления развития продаж автокредитования ОТП Банка Андрей Залиш.

"Программа VOLGA ФИНАНС предлагает прозрачный финансовый инструмент для приобретения автомобиля. Ключевое условие — покупка модели K50 с первоначальным взносом от 60% под ставку 0,01% на срок до 4 лет. Это делает стоимость кредита практически нулевой: клиент платит преимущественно за сам автомобиль, а не за пользование заёмными средствами", — прокомментировала руководитель по финансовым продуктам VOLGA Инна Петрова.

Оформить заявку на кредит по тарифам "Субсидированная ставка К40, С50 VOLGA ФИНАНС", "Субсидированная ставка К50 VOLGA ФИНАНС" можно у официальных дилеров VOLGA.*