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ОТП Банк предлагает специальные условия кредитования на автомобили VOLGA

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ОТП Банк объявляет о запуске специальной программы кредитования "VOLGA ФИНАНС". Инициатива направлена на поддержку современных автомобилей российского производства.

Программа распространяется на новые автомобили VOLGA K40*. K50**. C50 2026 года выпуска и позволяет сделать покупку максимально комфортной благодаря уникальным условиям сотрудничества с "VOLGA ФИНАНС".

В рамках сотрудничества ОТП Банк предоставляет суммы от 100 тыс. до 7 млн рублей, позволяя клиентам возможность гибко подобрать финансовое решение под свои потребности и сроки.

"Запуск данной программы — важный шаг в развитии рынка доступного автокредитования. Субсидированная ставка в партнерстве с "VOLGA ФИНАНС" позволяет нам предложить комфортный ежемесячный платеж, сохраняя при этом широкие лимиты сумм кредитования", — отметил начальник управления развития продаж автокредитования ОТП Банка Андрей Залиш.

"Программа VOLGA ФИНАНС предлагает прозрачный финансовый инструмент для приобретения автомобиля. Ключевое условие — покупка модели K50 с первоначальным взносом от 60% под ставку 0,01% на срок до 4 лет. Это делает стоимость кредита практически нулевой: клиент платит преимущественно за сам автомобиль, а не за пользование заёмными средствами", — прокомментировала руководитель по финансовым продуктам VOLGA Инна Петрова.

Оформить заявку на кредит по тарифам "Субсидированная ставка К40, С50 VOLGA ФИНАНС", "Субсидированная ставка К50 VOLGA ФИНАНС" можно у официальных дилеров VOLGA.*

*Предложение действует в рамках тарифа "Субсидированная ставка К40, С50 Volga Финанс" и распространяется на автомобили VOLGA K40, С50 2026 года выпуска. Полная стоимость кредита в % годовых от 0,01% до 14,497%, процентная ставка по кредиту составляет от 0,01% до 14,5%. сумма кредита от 100 тыс. до 7 млн. рублей, срок кредита от 12 до 96 мес., первоначальный взнос от 0% до 90%. Минимальная ставка 0,01% достигается при следующих параметрах кредита: срок 12 мес., первоначальный взнос от 10% и более от стоимости автомобиля, срок 24 мес., первоначальный взнос от 50% и более от стоимости автомобиля, срок 36 мес., первоначальный взнос от 60% и более от стоимости автомобиля, срок 48-60 мес., первоначальный взнос от 70% и более от стоимости автомобиля. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Требуется страхование КАСКО. Сумма кредита от 100 000 руб. до 7 000 000 руб. Банк в праве отказать в выдаче автокредита без объяснения причин. Условия кредитования актуальны на 18.06.2026 г. Подробности уточняйте у официальных дилеров Volga. Предложение ограничено, носит информационный характер, не является публичной офертой. Кредит предоставляется АО "ОТП Банк", ОГРН 1027739176563 ИНН 7710140679, адрес: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16а, стр. 2. Генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014. ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ. Изучите все условия кредита (займа) на https://www.otpbank.ru/retail/credits/auto-loan/

**Предложение действует в рамках тарифа "Субсидированная ставка К50 Volga Финанс" и распространяется на автомобили VOLGA K50 2026 года выпуска. Полная стоимость кредита в % годовых от 0,01% до 13,497%, процентная ставка по кредиту составляет от 0,01% до 13,5%. сумма кредита от 100 тыс. до 7 млн. рублей, срок кредита от 12 до 96 мес., первоначальный взнос от 0% до 90%. Минимальная ставка 0,01% достигается при следующих параметрах кредита: срок 12 мес., первоначальный взнос от 0% и более от стоимости автомобиля, срок 24 мес., первоначальный взнос от 20% и более от стоимости автомобиля, срок 36 мес., первоначальный взнос от 40% и более от стоимости автомобиля, срок 48 мес., первоначальный взнос от 50% и более от стоимости автомобиля, срок 60-72 мес., первоначальный взнос от 60% и более от стоимости автомобиля, срок 84-96 мес., первоначальный взнос от 70% и более от стоимости автомобиля. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Требуется страхование КАСКО. Сумма кредита от 100 000 руб. до 7 000 000 руб. Банк в праве отказать в выдаче автокредита без объяснения причин. Условия кредитования актуальны на 18.06.2026 г. Подробности уточняйте у официальных дилеров Volga. Предложение ограничено, носит информационный характер, не является публичной офертой. Кредит предоставляется АО "ОТП Банк", ОГРН 1027739176563 ИНН 7710140679, адрес: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16а, стр. 2. Генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014. ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ. Изучите все условия кредита (займа) на https://www.otpbank.ru/retail/credits/auto-loan/

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