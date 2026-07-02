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Дмитрий Кофтункин (ОТП Банк): "Коммуникации — это кровеносная система бизнеса"

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Международном форуме АКОСа "Стратегические коммуникации. Идеи&Инсайты" Дмитрий Кофтункин, начальник отдела внутренних коммуникаций и корпоративной культуры ОТП Банка, рассказал о роли внутрикома в период турбулентности.

"Как только начинаются серьезные изменения внутри компании, становится очевидно, что коммуникации — это инфраструктура доверия и элемент устойчивости, фактически — кровеносная система бизнеса. Если сотрудники не понимают, что происходит и зачем, бизнес платит скоростью внедрения, сопротивлением и падением вовлеченности. Внутренние коммуникации — важный механизм снижения стоимости организационных изменений", — пояснил Кофтункин.

По словам Дмитрия, корпоративную культуру невозможно внедрить приказом сверху. Культура в организации — это привычка, а не документ. И если регламент может описать правила, то смысловые культурные установки транслируются через поведение руководителей, коммуникации и ежедневный опыт сотрудников.

Именно поэтому в выстраивании единого информационного пространства главным должен быть не единый канал, а сам смысл. Спикер подчеркнул, что сотрудники получают информацию десятками способов, а ключевыми проводниками остаются их руководители. Им важно адаптировать сообщения под контекст своих команд, усиливая общий стратегический нарратив на местах: "Если в разных городах сотрудники по-разному читают новости — это нормально. Ненормально, если по-разному понимают цели компании".

В завершение Дмитрий поделился рекомендацией, которую можно применить уже сегодня: ни одно значимое изменение не должно появляться во внутреннем инфополе без предварительного объяснения сотрудникам. Коммуникацию нужно проектировать одновременно с изменениями, а не вдогонку. Когда ее планируют на старте, сопротивление изменениям становится значительно ниже.

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