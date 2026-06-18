16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбер: ветераны боевых действий могут открыть счёт Доблестный ВТБ узнал, что мотивирует россиян пользоваться кобрендинговыми картами Чат мобильного приложения ПСБ получил награду Frank Award 2026 Стратег ВТБ: мир в Персидском заливе обвалит нефть и ослабит рубль Ветераны боевых действий могут узнать о господдержке в СберБанк Онлайн

Банки Финансы

Сбер: ветераны боевых действий могут открыть счёт Доблестный

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сбер продолжает развивать сервисы и продукты для участников боевых действий. В банке появился накопительный счёт Доблестный с повышенной ставкой для ветеранов. Его могут оформить новые и действующие клиенты банка с 16 июня 2026 года по 15 сентября 2026 года.

Проценты начисляются ежемесячно на ежедневный минимальный остаток. Клиенты могут пополнять и снимать деньги в течение всего срока действия. Сейчас максимальная ставка по такому счёту — 12,5% годовых. Она может меняться в зависимости от ключевой ставки Центробанка России.

Максимальная ставка — 12,5% годовых — включает в себя приветственную надбавку в 6% годовых. Одна из особенностей счёта Доблестный — увеличенный период действия надбавки. Она сохраняется в течение пяти месяцев. Приветственную надбавку получают даже клиенты, которые уже имеют накопительный счёт.

Для открытия счёта Доблестный нужны действующая СберКарта Ветерана с регулярными зачислениями — зарплатой или социальными выплатами — и установленное мобильное приложение СберБанк Онлайн.

Олег Ганеев, старший вице-президент Сбербанка:

"Программы поддержки, разработанные в партнёрстве с силовыми ведомствами и правительством страны, — наш приоритет и возможность выразить признательность ветеранам боевых действий. Ранее мы начали активно развивать проект по предоставлению специальных условий защитникам и запустили СберКарту Ветерана. Это уникальный продукт, который одновременно работает как социальная и банковская карта и может использоваться как удостоверение ветерана. Теперь мы запускаем накопительный счёт с повышенной ставкой, чтобы сбережения стали ещё более выгодными".

Оформить СберКарту Ветерана можно в офисах Сбера. Адреса ближайших отделений и подробные условия открытия накопительного счёта доступны в приложении СберБанк Онлайн и на сайте банка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5