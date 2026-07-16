ОТП Банк предлагает специальные условия кредитования на автомобили BESTUNE

ОТП Банк объявляет о запуске специальной бессрочной программы кредитования "BESTUNE ФИНАНС".

В рамках сотрудничества ОТП Банк предоставляет автокредит на сумму от 100 тыс. до 7 млн рублей по ставке от 0,01%, на срок до 96 месяцев, позволяя клиентам гибко подобрать финансовое решение под свои потребности.

В акции участвуют ключевые модели бренда: просторный и универсальный T90, а также практичный легковой B70, обеспечивающий комфорт как в городе, так и на трассе.

"Интересное клиентское предложение для потенциальных клиентов бренда — это важный стимул при выборе марки и модели нового автомобиля. ОТП Банк совместно с брендом BESTUNE делает доступным приобретение автомобиля", — отметила руководитель направления по работе с ключевыми партнерами ОТП Банка Гузель Арсланова.

Оформить заявку на кредит по тарифам BESTUNE T90 директ промо, BESTUNE T90 директ, BESTUNE T70 директ промо, BESTUNE T70 директ можно у официальных дилеров BESTUNE.