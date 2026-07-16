В Самаре к 133-летию Владимира Маяковского прошел литературный вечер

В культурном центре "ЗИМ Галерея" прошел литературный вечер "Мой Маяковский" (18+), приуроченный к 133-летию со дня рождения поэта. Артист театра "Грань" Денис Евневич предложил зрителям взглянуть на Маяковского не только как на классика школьной программы, но и как на живого человека — дерзкого, влюбленного, противоречивого.

Вечер был построен как своеобразное путешествие по творчеству поэта. Денис Евневич разделил программу на три части: сначала прозвучали стихотворения, которые, по его мнению, особенно актуальны сегодня, затем — резкие и хулиганские тексты, а завершилась встреча любовной лирикой Маяковского. Между чтением артист рассказывал о судьбе поэта, его творческом пути и отношениях с Лилей Брик, помогая зрителям увидеть связь биографии с произведениями.

Со сцены прозвучали стихотворения "Нате!", "Лиличка!", "Облако в штанах" и "Флейта-позвоночник", а также другие произведения.

По словам Дениса Евневича, он не ставил перед собой задачу прочитать "хрестоматийного" Маяковского.

"Мне хотелось показать его живым человеком. Не памятником, а человеком, который ошибался, любил, страдал, спорил с миром. Мне кажется, именно тогда его стихи начинают звучать по-настоящему", — рассказал актер.

Отдельный блок был посвящен стихотворениям, которые, несмотря на то, что были написаны больше века назад, неожиданно точно перекликаются с сегодняшним днем. По словам Евневича, именно это стало одной из причин обратиться к творчеству Маяковского в преддверии дня рождения поэта.

"Меня каждый раз поражает, насколько современно он звучит. Некоторые тексты будто написаны не сто лет назад, а вчера", — отметил он.

В течение вечера артист не только читал стихи, но и рассказывал малоизвестные факты биографии поэта, и предлагал зрителям посмотреть на знакомые произведения с новой стороны.

Литературный вечер стал частью мероприятий, посвященных 133-летию со дня рождения Владимира Маяковского, и напомнил, что творчество одного из главных поэтов русского авангарда по-прежнему вызывает живой отклик у современной аудитории.