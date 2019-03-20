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Литература Культура

В Самару приедет папа Тани Гроттер

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Детский писатель Дмитрий Емец, автор двух популярных российских сериалов для подростков - "Таня Гроттер" и "Мефодий Буслаев", - ждет читателей на творческую встречу и автограф-сесию. Мероприятие состоится 30 марта в 18:00 в книжном магазине "Метида" по адресу: ул. Юных пионеров, 146 (ТД "Перекресток", левое крыло).

Фото: предоставлено ООО "Метида"

На встрече Дмитрий расскажет о своих новых сериях и книгах, а также ответит на любые вопросы о своем творчестве. За 25 лет писательской деятельности автор создал обширную библиографию. Он - автор научных трудов по православной истории, а также многочисленных книг и музыкальных спектаклей для детей от 5 лет и старше. Писать Дмитрий начал рано и уже в 20 лет опубликовал свою первую книгу "Дракончик пыхалка", посвященную бабушке, а в 22 года стал самым молодым членом Союза писателей. Широкую известность автору принесла серия пародийных книг о Тане Гроттер, которую голландский суд счел не пародией, а плагиатом, нарушающим права создательницы вселенной Гарри Поттера.

На произведениях Дмитрия Емеца выросло целое поколение читателей, у которых сейчас растут свои дети. И сам Дмитрий Александрович - отец семерых детей и наслаждается жизнью в большой и дружной семье. Из эмоций своих детей он черпает вдохновение для ярких и увлекательных сказок, которыми зачитываются школьники всей страны. "Космический пират Крокс", "Компьютер звездной империи", "Мутантики", "Таня Гроттер", "Мефодий Буслаев" и "ШНыр" - пожалуй, самые известные из его циклов романов для детей. Суммарный тираж книг превысил 5000000 экземпляров.

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